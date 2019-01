Lady Gaga om R Kelly: ”Kommer aldrig jobba med honom igen”

Anklagas för sexuella övergrepp och sexsekt

avAlex Hartelius

NÖJE 10 januari 2019 16:44

Lady Gaga ångrar att hon gjorde låten ”Do What U Want (With My Body)” med sexanklagade R Kelly.

Nu berättar världsstjärnan att hon planerar att ta bort låten från streamingtjänster.

– Jag kommer aldrig att jobba med honom igen, säger hon i ett uttalande enligt CNN.

Lady Gaga, 32, ber om ursäkt för att hon samarbetade med sexanklagade R Kelly, 51, 2013 och säger att hon nu planerar att ta bort deras låt ”Do What U Want (With My Body)”.

– Jag har för avsikt att ta bort låten från Itunes och andra streamingtjänster – och jag kommer aldrig att jobba med honom igen, säger hon i ett uttalande enligt CNN.

Världsstjärnan berättar även att låten skrevs under en mörk period i sitt liv.

– Jag är själv ett offer för sexuella övergrepp. Låten och musikvideon gjordes under en mörk period i mitt liv, min avsikt var att skapa något utmanande och provocerande eftersom jag var arg och fortfarande inte bearbetat det trauma som inträffat i mitt eget liv, säger hon.

Åtalad för barnpornografibrott

R Kelly hade några år innan låten släpptes stått åtalad för barnpornografibrott. Vid låtsläppet möttes samarbetet mellan världsstjärnorna av hård kritik. Under en presskonferens i Japan 2013 försvarades det av Lady Gaga.

– Både R Kelly och jag har fått saker skrivna om oss som inte är sanna, det är upplevelser som stärkt vårt band. Nu har vi möjligheten att säga till omvärlden att de kan få våra kroppar, men de kan inte ha vårt sinne eller vårt hjärta. Det kändes som ett väldigt naturligt samarbete, sa hon under presskonferensen.

Lady Gaga har tidigare varit en förespråkare för metoo och Time’s Up-rörelserna och efter dokumentären ”Surviving R Kelly” – där flera kvinnor vittnar om r&b-stjärnans sexuella övergrepp – har Lady Gaga kritiserats för att hon inte tagit tydligare ställning mot artisten.

R Kelly rasar mot dokumentären

För drygt två år sedan anklagade flera unga kvinnor R Kelly för att han hållit dem fångna under sektliknande förhållande för att kunna ha sex med dem när han ville.

Producenter, musiker och vittnesmål från R Kelly påstådda offer hörs i den nya dokumentären ”Surviving R Kelly”.

Foto: Shizuo Kambayashi / AP SCANPIX SWEDEN Lady Gaga.

Bland de medverkande återfinns artisten John Legend, metoo-aktivisten Tirana Burke, pratshowvärden Wendy Williams, ex-frun Andrea Kelly, ex-flickvännen Kitti Jones och bröderna Carey och Bruce Kelly.

En källa nära till R Kelly säger till TMZ att artisten är ”äcklad” över dokumentären och att han nu planerar att stämma samtliga aktörer. Enligt källan anser han att det pågår en ”personlig vendetta” mot honom.

Bemött anklagelserna med ny låt

På senare tid har R Kelly blivit föremål för kampanjen #MuteRKelly, som uppmanar till att bojkotta hans musik. Det har resulterat i att Spotify och Apple Music slutat att tipsa om hans låtar i sina spellistor.

R Kelly har tidigare riktat kritik mot Spotify och anser att musiktjänsten agerar på lösa rykten och skvaller. I den 19 minuter långa låten ”I admit” bemötte han anklagelserna om pedofili och sexuella övergrepp.

”Jag erkänner att jag inte är perfekt, jag har aldrig sagt att jag är perfekt. Säg att jag har förgripit mig på dessa kvinnor, vad fan, det är helt absurt", lyder en rad ur texten till låten.

Så sent som i går kallades polis till en nattklubb i Chicago där R Kelly firade sin födelsedag. Enligt uppgifter till TMZ ska någon ha ringt polisen och bett dem gripa artisten.

R Kelly har hela tiden nekat mot anklagelserna.

LÄS OCKSÅ R Kelly rasar mot dokumentären: ”Personlig vendetta”

LÄS OCKSÅ Här är kändisarnas mest avslöjande ögonblick 2018

10 januari 2019 16:44