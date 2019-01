Golden Globe + FÖLJ

NÖJE 6 januari 2019 21:39

Det blev delvis svensk vinst på Golden Globe-galan i natt.

En tårögd Glenn Close tog emot priset i den tunga kategorin bästa kvinnliga huvudroll för sin roll i svenske regissören Björn Runges film "The wife".

Förhandsfavoriten ”A star is born” fick se sig besegrad av ”Bohemian Rhapsody” i kategorin bästa film.

I och med priset, som är Closes tredje Golden Globe, spreds lite svensk stjärnglans över galan.

Även svenske Ludwig Göransson hade vinstchans i kategorin bästa originalmusik i en spelfilm, för musiken till superhjältefilmen "Black Panther". Han fick dock visa upp sina skådespelartalanger och vackert applådera kompositören Justin Hurwitz, som vann för "First man".

Säkra ramar

Golden Globe är en av årets största galor, och stjärnparaden med eleganta klänningar ville knappt ta slut innan kvällens värdpar Sandra Oh och Andy Samberg inledde galan.

De två höll sig inom relativt säkra ramar, men skämtade om såväl rasfrågor som könsroller. I en pik till Oscarsgalan konstaterade de att de var de enda två skådespelarna i Hollywood som aldrig gjort något opassande, och att de därför fick leda galan. Sedan sade de att en lycklig person i publiken skulle få äran att leda Oscarsgalan – en pik till den större galan som fortfarande inte har någon värd sedan Kevin Hart dragit sig ur.

Oh skämtade om att "Crazy rich asians" är den första Hollywoodfilmen med en asiatisk-amerikansk person i huvudrollen sedan "Ghost in the shell" och "Aloha", där Scarlett Johansson respektive Emma Stone spelade personer med asiatisk bakgrund, vilket kritiserades för så kallad whitewashing.

– Förlåt, ropade Emma Stone från publikplats.

"Tack satan"

Trots allt lyste det igenom att Golden Globe är en betydligt mer lättsam gala än Oscarsgalan. Maya Rudolph friade till sin komikerkollega Amy Poehler i samband med att de två delade ut pris, och Christian Bale hade en något oväntad gestalt han ville tacka:

– Tack satan, för att du inspirerat mig till hur jag ska spela den här rollen (USA:s förre vicepresident Dick Cheney), sade han när han tog emot priset som bästa manliga skådespelare i en musikal- eller komedifilm för rollen i "Vice".

Bales pris var det enda "Vice" tog hem, trots flest nominerar. Vinnare blev i stället "Bohemian Rhapsody" och "Green book", som något otippat vann för bästa drama respektive komedi/musikalfilm.

Lady Gaga glittrade

En av de som glittrade mest på galan i Los Angeles var Lady Gaga, som både delade ut pris tillsammans med Bradley Cooper och fick ta emot ett pris för bästa originalsång i en spelfilm för låten "Shallow" i "A star is born". Lady Gaga bar ett halsband med 300 diamanter, enligt The Hollywood Reporter värt mer än fem miljoner dollar (motsvarande 45 miljoner kronor).

– Eftersom det här är ett så speciellt tillfälle – hennes första större gala för säsongen – så ville vi ha juveler och en klänning som kompletterar varandra, säger Gagas stylist Tom Eerebout till tidningen.

Enligt AFP påminde halsbandet om ett som Judy Garland bar i 1954 års version av "En stjärna är född", en förlaga till den film som Lady Gaga även var nominerad som bästa skådespelare för. Lady Gaga fick däremot inte pris i kategorin bästa kvinnliga huvudroll, eftersom det priset alltså gick till Glenn Close.

Drottning blir drottning

Medan Sverige kan ta en liten del av den äran kan Mexiko jubla desto mer. Filmen "Roma", en Netflixproduktion, tog hem pris för både bästa regi (Alfonso Cuarón) och bästa icke-engelskspråkiga film. Det var Cuaróns andra och tredje Golden Globes, han vann även som regissör för efter "Gravity" 2013, och det var fjärde gången på sex år en mexikansk regissör tog hem regipriset.

Priset för bästa skådespelerska i en komedi gick till favorittippade Olivia Colman i "The favourite", där hon spelar den engelska 1700-talsdrottningen Anne. Senare i år kommer Colman dyka upp som drottning Elisabeth i "The crown".

Inget pris till Göransson

Att galan tagit åt sig av den senaste kritiken mot bristande inkludering i Hollywood var tydligt, med flera ickevita presentatörer och pristagare. Galan prisar även tv-serier, och tacktal där metoo-rörelsen, som svept över Hollywood märktes av.

– Du krävde allt av mig utom sex, precis som det ska vara i den här industrin, sade Patricia Clarkson när hon riktade ett tack till "Sharp objects"-regissören Jean-Marc Vallée när hon tog emot priset som bästa kvinnliga biroll i en serie, tv-serie eller tv-film.

Amy Adams fick dock ingen Golden Globe för sin insats i samma serie. Priset för bästa kvinnliga skådespelare i en begränsad tv-serie gick i stället till Patricia Arquette för "Escape at Dannemora". Adams fick senare heller inte pris som bästa kvinnliga birollsinnehavare i "Vice", den statyetten gick till Regina King för "If Beale Street could talk".

Golden Globes röstas fram av drygt 90 medlemmar i Hollywood Foreign Press association, filmjournalister från hela världen.

ALLA VINNARE:

Bästa film, drama: "Bohemian Rhapsody"

Bästa film, musikal/komedi: "Green book"

Bästa regi: Alfonso Cuarón "Roma"

Bästa kvinnliga huvudroll, drama: Glenn Close, "The wife"

Bästa manliga huvudroll, drama: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Bästa kvinnliga skådespelare, musikal/komedi: Olivia Colman, "The favourite"

Bästa manliga skådespelare, musikal/komedi: Christian Bale, "Vice"

Bästa kvinnliga biroll: Regina King, "If Beale Street could talk"

Bästa manliga biroll: Mahershala Ali, "Green book"

Bästa manus: "Green book"

Bästa film, animerad: "Spider-Man: Into the spider-verse"

Bästa originalsång: "Shallow" från "A star is born"

Bästa originalmusik: Justin Hurwitz, "First man"

Bästa ickeengelska film: "Roma" (Mexiko)

Tv:

Bästa dramaserie: "The americans"

Bästa komediserie: "The Kominsky method"

Bästa miniserie eller tv-film: "The assassination of Gianni Versace: American crime story"

Bästa manliga skådespelare, musikal/komedi : Michael Douglas, "The Kominsky method"

Bästa manliga skådespelare, drama: Richard Madden, "Bodyguard"

Bästa manliga skådespelare i en miniserie: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story"

Bästa manliga skådespelare i en bilroll: Ben Whishaw, "A very english scandal"

Bästa kvinnliga skådespelare i en miniserie: Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"

Bästa kvinnliga skådespelare, drama: Sandra Oh, "Killing Eve"

Bästa kvinnliga skådespelare, komedi: Rachel Brosnahan, "The marvelous mrs Maisel"

Bästa kvinnliga skådespelare i en biroll i en miniserie: Patricia Clarkson, "Sharp objects"

Hederspriser:

Jeff Bridges – Cecil B Demille-priset

Carol Burnett – Carol Burnett-priset (nytt pris för "en enastående insats för televisionen, framför eller bakom kameran")

