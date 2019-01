Oscarsgalan 2019: Alla nominerade

Bästa manliga biroll:

Adam Driver - BlacKkKlansman

Mahershala Ali - Green Book

Sam Elliott - A Star Is Born

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice

Bästa kvinnliga biroll:

Marina De Tavira -Roma

Amy Adams - Vice

Emma Stone - The Favourite

Regina King - If Beale Street Could Talk

Rachel Weisz - The Favourite

Bästa klippning:

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

Bästa originalmusik:

Black Panther (Svenska Ludwig Göransson)

BlacKkKlansman

Isle of Dogs

If Beale Street Could Talk

Mary Poppins Returns

Bästa kortfilm:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Bästa animerade kortfilm:

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Bästa ljud:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

Bästa ljudeffekter:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A star is born

Bästa kostym:

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots