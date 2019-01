Jesus + FÖLJ

Världsstjärnan Lou Bega medlem i dansk sekt

Sekten The last reformation jämförs med Scientologin











1 av 4 Från dokumentärfilmen ”The last reformation”.

avAlex Hartelius

NÖJE 26 januari 2019 18:09

Lou Bega gjorde sig känd världen över med hitlåten Mambo No. 5’ 1999.

I dag är han medlem och missionär i den danska sekten The last reformation

Nu försöker han sprida religionen i en ny dokumentärfilm.

– Det är intressant för världen att se att en människa som har varit på Grammy-galan, och som har nått massor av framgång, att han har upplevt att Jesus är verklig, säger han till danska TV2.

Många känner igen Lou Bega, 43, som mannen bakom den trallvänliga låten Mambo No.5 från 1999. Men 20 år senare har livet förändrats drastiskt för Lou Bega och istället för ”a little Monica in my life” är hans fokus i dag på Jesus och den danska sekten The last reformation.

I den nya dokumentärfilmen The last reformation: The life ger han sig ut i världen för att predika och få fler människor att finna Jesus.

– Jag har bott i Hollywood i två år och det är många olyckliga människor där som behöver frälsning, säger han i en intervju med danska TV2 och fortsätter:

– Det är intressant för världen att se att en människa som har varit på Grammy-galan, och som har nått massor av framgång, att han har upplevt att Jesus är verklig.

Jämförs med Scientologin

Marie Vejrup Nielsen, chef för Samtida religion vid Aarhus universitet, säger till danska TV2 att The last reformation med Lou Bega går att jämföra med Scientologirörelsen och Tom Cruise, och att det är vanligt att kändisar rekryteras för att sprida religionens budskap.

– Det är en väldigt hård konkurrens. Att använda ett välkänt ansikte, som folk kommer att lyssna på, har ett väldigt starkt varumärkesvärde, säger hon.

The last reformation beskrivs som en radikal kristen sekt och är grundad av danska Torben Søndergaard.

Lou Bega har sedan låtsläppet av Mambo No5. släppt flera låtar och album, men de har inte nått upp till samma framgång som 90-talslåten.

