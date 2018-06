Tom Jones + FÖLJ

Tom Jones okända son – hemlös och försörjer sig som gatumusikant

NÖJE 4 juni 2018 22:28

Sångaren Tom Jones är god för miljarder.

Men hans okända son är hemlös och tragglar sig fram som gatumusikant – där han sjunger pappas mest kända låtar.

I gitarrfodralet på trottoaren har han satt en handskriven skylt:

”Jag behöver pengar (snälla hjälp)”.

Jonathan Berkery, numera 29 år gammal, blev till när Tom Jones hade en kort relation med då 24-åriga modellen Katherine Berkery 1987, skriver Daily Mail.

Tom Jones, som fyller 78 den 7 juni , förnekade först att han skulle vara far till Jonathan. Men faderskapet prövades i domstol 1989 och sångaren gick då med på att betala underhåll på motsvarande cirka 20 000 kronor i månaden tills sonen fyllde 18 år.

Men Jonathan Berkery har aldrig haft någon kontakt med sin berömda pappa:

– Det kom aldrig några födelsedagskort, inte ett enda julkort eller ett telefonsamtal. Jag växte upp med bilder av pappa runt omkring mig. Men mina samtal och mejl förblev obesvarade, han vill inte ha med mig att göra, säger Jonathan till Daily Mail.

”Blev lurad och förförd”

En enda gång ska Tom Jones, som uppges ha en förmögenhet värd närmare två miljarder kronor, ha kommenterat sonens existens.

– Det var ingenting jag planerade. Jag blev lurad och förförd, sa han i ett uttalande 2008 enligt Daily Mail.

Jonathan berättar att faderns svek resulterade i en strulig uppväxt, där alkohol och droger präglade tonåren.









1 av 3 | Foto: Dan Callister / MEGA / IBL Bildbyrå Jonathan Berkery.

I dag försörjer han sig som gatumusikant i New Jersey, USA. Där går han under smeknamnet ”Jon Jones”, eftersom hans repertoar till stor del består av Tom Jones mest kända låtar, som ”Delilah” and ”It's not unusual”.

Enligt Daily Mails reporter stannar förbipasserande ofta upp när Jonathan Berkery tar ton, då hans röst är påfallande lik pappans.

För att dryga ut kassan jobbar han deltid med att stapla varor för 60 kronor i timmen och nätterna tillbringar han på ett härbärge för hemlösa i stadsdelen Hoboken.

Jonathan Berkery har övervägt att konfrontera sin pappa på en av hans konserter – eller till och med söka till brittiska versionen av tv-programmet ”The voice”, där Tom Jones har en roll som mentor för deltagarna.

Jonathan säger att han inte är ute efter några pengar.

– Jag vill inte ha något av min pappa annat än ett erkännande. Bara att få sitta ner och prata.

