Fats Domino är död



1 av 2 | Foto: Dino Perrucci / TT / NTB Scanpix

Fats Domino har dött 89 år gammal rapporterar TMZ.

Enligt sin dotter dog artisten i sitt hem omgiven av nära och kära.

Sångaren, pianisten och låtskrivaren Fats Domino har dött 89 år gammal rapporterar TMZ . Enligt hans dotter dog artisten fridfullt i sin säng omgiven av vänner och familj.

Legendaren från New Orleans är känd för hits som ”Blueberry Hill”, "Ain't That a Shame" och "I'm Walkin'." Han har sålt över 65 miljoner album och 1986 valdes han in i Rock&Roll Hall of Fame.

Fats Domino slog igenom stort i början av 50-talet. Han stod bakom den så kallade ”New Orleans-rythm and bluesen” och blev en viktig länk mellan R&B och rock´n´roll.

Rolling Stone har tidigare rankat honom som en av världens 25 bästa artister genom tiderna.

”Efter John Lennon och Paul McCartney var Fats Domino och hans partner, Dave Bartholomew , antagligen de bästa låtskrivarna någonsin”, skriver Rolling Stone.

LA Times skriver nu att rock´n´roll har förlorat sin skapare och en av sina sista medlemmar.