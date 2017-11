Rikard Wolff: Jag har legat på sjukhus sedan augusti



1 av 2 | Foto: Felipe Morales Rikard Wolff.

Rikard Wolff har tvingats ställa in flera föreställningar den senaste tiden på grund av sjukdom.

Nu skriver artisten på Instagram att han legat på sjukhus sedan slutet av augusti.

Men agenten vill inte kommentera artistens tillstånd.

Under hösten har Rikard Wolff , 59, ställt in flera konserter och föreställningar. Så sent som den 30 oktober Rikard Wolff hoppade han av ”Angels of America”, som har premiär på Elverket på Dramaten i februari nästa år.

Rikard Wolff, som lider av den ärftliga och kroniska lungsjukdomen lungemfysem, skriver nu på Instagram att han legat på sjukhus sedan slutet av augusti.

”Sen slutet av augusti har jag legat på sjukhus. Närmast ses vi i julkalendern. Längtar efter er. Kram och ha en fin helg”, skriver han följt av ett hjärta.

Nöjesbladet har varit i kontakt med Peter Jansson , på Artistgruppen som representerar Wolff.

Vill inte kommentera

På frågan om Wolffs hälsotillstånd svarar han:

”Inga kommentarer”.

I en tidigare intervju med Nöjesbladet har Rikard Wolff berättat om sin sjukdom.

– Det är en kronisk sjukdom som är ganska krånglig och tvingar mig till rätt stora anpassningar. Jag är oerhört beroende av planering och logistik och har alltid en assistent som hjälper mig när jag reser. Jag har inte råd med något slarv längre, säger han.

Rikard Wolff är i december aktuell i SVT:s julkalender ”Jakten på tidskristallen”.

