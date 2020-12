Publicerad: 08 december 2020 kl. 17.03

Sagan tog slut – med ett skott

Av: Agneta Elmegård

Publicerad: 08 december 2020 kl. 17.03

Foto: AP/TT John Lennon och Yoko Ono 1972.

Det är 40 år sedan John Lennon mördades på öppen gata i New York. Och i år skulle ex-beatlen ha fyllt 80 år.

Fram till sin död var kärleksrelationen mellan John Lennon och Yoko Ono en av världens mest bevakade och omskrivna.

Sex, droger och uppbrott kantade relationen.

Den turbulenta kärlekssagan fick ett abrupt slut den 8 december 1980. Av en kula från en revolver.

Året är 1969. John Lennon har precis gift sig med konstnären Yoko Ono i Gibraltar.

Hon är 36 år. Han 28 år och en av de drivande hjärnorna bakom Beatles. Det är vår i luften. John är dökär. Där och då började världens mest bevakade kärlekssaga.

Splittringen inom Beatles var vid tillfället uppenbar och den intensiva passionen mellan John och Yoko påstods av kritiker vara spiken i kistan för den ansträngda relationen mellan Paul McCartney och John Lennon.

Men den förblindande passionen mellan Yoko och John började egentligen inte där. Utan tre år tidigare. Den 7 november 1966. På ett galleri i London.

Foto: TT NYHETSBYRÅN The Beatles 1965 (fr. v. Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney och George Harrison).

Skrev texter om Yoko

John var gift med Cynthia Powell. Yoko med amerikanske filmproducenten Tony Cox. John Lennon började raljera över Yoko Onos avantgardistiska konstutställning, plockade upp ett grönt Granny Smith-äpple ur installationen och bet en stor tugga av äpplet framför Yoko Ono. Yoko tyckte att den där självgoda killen var en ”ohyfsad egotripp”. Ungefär så beskrivs deras första möte i boken ”Love – A century of love and passion”. Men den oborstade killen som spelade i världens mest kända popband, Beatles, låg kvar i bakhuvudet på Yoko.

– Jag var väldigt attraherad av honom, det var verkligen en konstig situation, förklarade Yoko Ono i en intervju 2002.

John i sin tur började skriva in textrader i sina låtar som refererade till Yoko. Och när Beatles manager Brian Epstein dog av en överdos sökte hon upp Lennon igen. Den här gången fanns det inget som kunde stoppa passionen. De föll pladask för varandra.

John skiljde sig 1968 från Cynthia, Ono från Tony Cox.

Förlorade ett barn

Den 20 mars 1969 drog de till Gibraltar och gifte sig. ”Den första dagen av våren”, skrev Yoko Ono, 46 år senare, intill en bild på deras bröllopsfoto på sitt Instagramkonto.

Strax efter bröllopet blev Yoko gravid, men förlorade barnet i ett sent missfall. Sonen döptes till John Ono Lennon II och begravdes på hemlig plats i London.

”Yoko och jag trodde aldrig på äktenskapet som institution, rent intellektuellt. Men man älskar ju inte någon bara intellektuellt”, förklarade John Lennon i boken ”Love – A century of love and passion” som svar på frågan varför en rebell hade gått och gift sig. Med en militant pacifist dessutom.

John Lennon och Yoko Ono på The Hilton Hotel i Amsterdam.

Fotades i Hilton-sängar

Ono och Lennon använde sin smekmånad 1969 som en scen för offentliga protester mot Vietnamkriget. Med sina liveinstallationer ”Bed-ins for peace” och ”War is over”-plakat fotograferades de två i sängarna på Hiltons lyxsviter

i Amsterdam och Montreal. Vid tillfället spelades den ikoniska låten ”Give peace a chance” in.

Effekten lät inte vänta på sig. De var på alla tidningars förstasidor världen över. Igen.

Relationen med Yoko Ono beskrev John Lennon i ordalag som ”en overklig blandning av kärlek, sex och ständig förlåtelse”.

Paret utvecklade en alltmer experimentell livsstil. Ofta i det offentliga rummet. Sex, droger och alkohol blandas med pacifism, makrobiotisk leverne och faste-perioder. ”Peace, love and understanding” var deras mantra.

– På sätt och vis förstörde vi bådas karriärer genom att inleda vår relation, vi var bara inte medvetna om det då, sa Yoko Ono i en intervju med The Telegraph 2011.

Rabalder efter nakenomslag

1968 släppte de sin första platta tillsammans ”Two virgins”, som väckte stort rabalder, eftersom de stod nakna tillsammans på omslaget. Rakt upp och ner. Som Gud skapat dem. Det upplevdes som provocerande.

De bodde i ett slottsliknande hus nära Ascot, Tittenhurst park. Yoko Ono kunde inte förlika sig med platsen. Hon kände sig olycklig, ensam och deprimerad i det enorma huset, berättade hon i dokumentären ”John & Yoko: Above us only sky”.

1973 bestämde sig paret för att flytta in i en takvåning i Dakota building i New York. En vacker våning med utsikt över Central parks skiftande årstider.

De anställde en personlig assistent, 23-åriga May Pang, som höll reda på parets schema.

Det inbegrep både middagar med Onassis-familjen och kreativa möten med berömda fotografer och filmproducenter.

Foto: AP Äktenskapet mellan Ono och Lennon var tidvis väldigt turbulent.

Inledde romans med assistenten

Onos och Lennons äktenskap var tidvis väldigt turbulent och Yoko Ono led också av att inte få träffa sin dotter, Kyoko Chan Cox, i dag 57. John experimenterade med droger och alkohol.

Assistenten May Pang blev indragen i en romans med John, mitt framför ögonen på Yoko.

– För oss som jobbade nära John och Yoko var det ingen nyhet att det var mycket bråk och stökigheter mellan dem, sa May Pang till Daily Mail långt senare.

– John höll på att spela in skivan ”Mind games”. Och en dag när vi är på väg till studion för inspelning förändras mitt liv för alltid. John griper tag i mig och kysser mig inne i hissen i Dakota building. ”Jag har längtat efter det här hela j-la dagen” säger han, sa May i samma intervju.

Yoko drog till Chicago för att delta på ett feministseminarium. John och May packade sina väskor och lämnade närgångna paparazzi i New York för ett hus i Santa Monica, Los Angeles. Där bodde de tillsammans i 18 månader.

– Mays och Johns affär var aldrig sårande. Jag behövde distans. Ett brejk. Kan ni förstå allt hat jag fick utstå från alla människor som ogillade vår relation?

– Men vi hördes varje dag när han bodde i Los Angeles. Ibland ringde han tre, fyra gånger per dag. Jag var aldrig riktigt orolig över att förlora honom, sa Yoko Ono till Daily Mail.

Foto: JORDAN STRAUSS Yoko Ono med sonen Sean Lennon.

Drog sig tillbaka från offentligheten

Lennons rastlöshet och längtan efter Yoko tog honom tillbaka till henne.

Han återvände till New York. Yoko Ono, då 42, blev gravid med sonen Sean och med flera missfall bakom sig tvingades hon till sängliggande och reflektion.

– Jag visste att en graviditet skulle vara förödande för min karriär just då, men den påtvingade stillheten förde mig och John närmare varandra.

– Han skaffade en rullstol som han skjutsade runt mig i, hur gulligt var inte det? sa Ono till The Telegraph 2011.

När Sean fötts beslutade sig John för att bli hemmapappa på heltid och drog sig tillbaka från det offentliga livet i fem års tid.

Det ikoniska albumet ”Double fantasy” är en enda stor kärleksförklaring till kvinnan i hans liv. Skivan släpptes samma dag som Johns livs släcktes, den 8 december 1980. Sean miste sin pappa. Fem år gammal.

Blott 40 år gammal föll Lennon offer för en ensam galning, Mark Chapman, som sköt honom utanför -parets bostad.

Samma dag hade berömda fotografen Annie Leibovitz, i dag 71, tagit ett fotografi av Yoko och John där hon ville att de skulle posera nakna, vilket Yoko vägrade. På bilden, som blivit ikonisk, låg Yoko på en matta på golvet, påklädd, medan John låg naken i fosterställning med slutna ögon. Sista bilden. Kärlekssagan var slut. Pang.

”Bilden symboliserar hela vår relation – precis så som den var”, berättade Yoko Ono för Anne Leibovitz när hon såg fotografiet för första gången.

Foto: AP/ANNIE LEIBOVITZ Den ikoniska bilden, fotad av Annie Leibovitz.

Foto: AP Efter John Lennons död samlades 100 000 besökare i Central park och sjöng ”Give peace a chance”.

FAKTA 100 000 sjöng ”Give peace a chance” Söndagen efter John Lennons död samlades 100 000 besökare i Central park och sjöng ”Give peace a chance”. På årsdagen av mordet 1981 gav Yoko Ono ut skivan ”Season of glass” – på omslaget finns en bild på John Lennons runda glasögon, -fortfarande täckta med blod. ”The John Lennon collection” släpptes 1982. Albumet innehåller hitsinglar och låtar från hans tidigare album. Bilderna på omslaget togs av fotografen Anne Leibovitz den 8 december 1980, samma dag som John Lennon blev skjuten till döds. Tittenhurst park, parets villa i Ascot, köptes 1973 av Lennons kollega från Beatles, Ringo Starr. Han bodde där till början på 80-talet, då huset köptes av Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, president i Förenade arabemiraten. LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 08 december 2020 kl. 17.03

LÄS VIDARE