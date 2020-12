Publicerad: 04 december 2020 kl. 16.36

”Idol”-finalisterna Paulina och Nadja: Vi är inte motståndare

Möter varandra i första finalen mellan två tjejer på sex år

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 04 december 2020 kl. 16.36

En av dem kommer att vinna musiktävlingen ”Idol” 2020.

Men varken Paulina Pancenkov eller Nadja Holm vill se på ”Idol”-finalen som just en tävling.

– Jag tror att många försöker tänka oss som motståndare, men vi ser på det som något som vi gör tillsammans, säger Nadja Holm.

Det är första gången sedan 2014 som två tjejer, Paulina Pancenkov, 21, från Bjuv och Nadja Holm, 23, från Piteå, gör upp om segern i ”Idol”.

– Jag är rätt avslappnad, jag känner att det här är en kul grej och det är kul att det är två tjejer också, säger Paulina Pancenkov inför finalen.

Båda finalisterna säger att de bara vill fokusera på att ha kul och njuta av den sista tiden på ”Idol”-scenen. Ingen av dem vill se på det som den tävling det är, eller peka ut vad som blir den svåraste utmaningen med att försöka slå ut den andre.

”Vi är goda vänner”

– Jag hoppas att det går bra, men det spelar ingen roll om det blir jag eller Nadja som vinner, jag kommer att bli lika glad ändå, säger Paulina Pancenkov.

– Jag tror att många försöker tänka oss som motståndare, men vi ser på det som något som vi gör tillsammans. Vi är goda vänner, och istället för att tänka ”det här är hon bättre än mig på” så inspireras jag istället av henne, och tvärtom, säger Nadja Holm och fortsätter:

– Min magkänsla säger att jag kommer att må bra oavsett hur det går. Jag är sjukt tacksam över att ha kommit så långt, verkligen.

Foto: Amir Nabizadeh / TT Paulina Pancenkov (till vänster) och Nadja Holm verkar avspända inför finalen.

Drömmer om att slå igenom utomlands

Paulina Pancenkov ser det som en vinst i sig att ha tagit sig så långt i tävlingen och att aldrig ha fått dålig kritik från juryn.

– Men det hade så klart varit kul att vinna och kunna fortsätta med musiken. Att man inte behöver gå tillbaka till att sjunga covers hemma och jobba med annat.

Drömmen är att slå igenom internationellt.

– Jag vill så klart börja här i Sverige, men att det ska fortsätta internationellt. Och jag har sedan jag var liten sagt att jag vill släppa musik som når ut hela vägen till Kina och Japan, säger hon.

Bieffekter efter corona

Nadja Holm säger att hon kommer att flytta till Stockholm, oavsett hur det går i finalen.

– Jag älskar min hemstad, men jag har bott där i snart 20 år, så jag känner att det är dags att testa på något nytt, men också för karriären, säger hon.

Hon var en av deltagarna som blev sjuka i covid-19 i slutet av september när fredagsfinalerna skulle dra igång.

– Det är fortfarande bieffekter kvar, jag kan inte anstränga mig lika mycket som jag kunde innan. Och jag älskar att springa, men det klarar jag inte av på samma sätt längre. Men jag försöker att köra på så mycket som möjligt och ändå lyssna på kroppen.

Det måste vara jobbigt, det var ändå många veckor sedan nu?

– Ja, jag tror att det beror på att vi aldrig riktigt får återhämta oss eftersom det är så mycket hit och dit. Jag fick vila under tiden jag var sjuk, men så fort jag blev frisk var det bara att köra på precis som om jag inte hade varit sjuk, så jag tror att det har mycket med det att göra. Men det är svårt att veta.

”Idol”-finalen sänds den 4 december klockan 20:00 i TV4 och på TV4 Play.

Foto: Amir Nabizadeh / TT Paulina Pancenkov.

Så blir ”Idol”-finalen

Finalisterna sjunger tre låtar var:

En ”eget val” – ”en sista chans att visa publiken att de har vad som krävs.”

En ”Da capo” – ”en favorit från säsongen, men nu på steroider med dansare, pyro etc.”

Vinnarlåten 2020 ”– (Better get) Used to me”, skriven av jurymedlemmen Alexander Kronlund.

Paulina Pancenkovs låtar

Eget val: ”Hurt” - Christina Aguilera

Da capo: ”Side to side” - Ariana Grande

Nadja Holms låtar

Eget val: ”Never Enough” - Loren Allred (The greatest showman)

Da capo: ”Freedom” - Beyoncé ft. Kendrick Lamar

Värt att veta

Gästartister under ”Idol”-finalen är Zara Larsson på plats och Shawn Mendes på länk från Los Angeles.

Bara två gånger tidigare sedan ”Idol” drog igång i Sverige 2004 har två tjejer stått mot varandra i final. 2007 när Marie Picasso vann över Amanda Jensen och 2014 när Lisa Ajax 2014 vann över Mollie Lindén.

Foto: Amir Nabizadeh / TT Nadja Holm.

FAKTA Alla tidigare ”Idol”-vinnare 2019: Tusse Chiza 2018: Sebastian Wallden 2017: Chris Kläfford 2016: Liam ”Liamoo” Cacatian Thomassen 2015: Martin Almgren 2014: Lisa Ajax 2013: Kevin Walker (2012 hade ”Idol” paus) 2011: Amanda Fondell 2010: Jay Smith 2009: Erik Grönwall 2008: Kevin Borg 2007: Marie Picasso 2006: Markus Fagervall 2005: Agnes Carlsson 2004: Daniel Lindström LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 04 december 2020 kl. 16.36

LÄS VIDARE

Publicerad: 04 december 2020 kl. 16.36