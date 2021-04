Martin Melin åker ut ur ”Let’s dance”: ”Rättvist”

Mötte Anis Don Demina i duellen

Publicerad: 03 april 2021 kl. 23.12

NÖJE

Det är slutdansat för Martin Melin i ”Let’s dance”.

Kändispolisen förlorade mot Anis Don Demina i dansduellen.

– Jag tycker att det är ett rättvist resultat, absolut, säger Martin Melin.

Martin Melin, 54, har haft en skadedrabbad tid i ”Let’s dance”.

Polisen och tv-profilen blev under lördagskvällen den andra personen att åka ut ur tävlingen, tillsammans med danspartnern Maria Zimmerman, 31.

Efter sändningen säger han att det känns helt okej att behöva lämna tävlingen.

– Jag tycker att det som skedde var rättvist. Jag har tyvärr varit skadad och inte kunnat leverera. Jag fick väl något slags wild card till den här veckan, och gjorde i alla fall i duellen min bästa jive jag har gjort nu, men det räckte inte till. Men jag tycker att det är ett rättvist resultat, absolut.

När kände du att det hade varit rättvist om du åkte ut?

– Jag kände väl det när jag inte satte min jive helt riktigt första gången. Hade jag satt jiven lika bra i det ordinarie programmet som i duellen, då tror jag att jag hade haft större chans. Men jag missade lite där och kom ur takt och fick låga poäng av juryn tyvärr, jag hade behövt fyra-fem poäng till, säger han.

Foto: Annika Berglund Martin Melin och Maria Zimmerman.

Mardrömsstart

Martin Melin fick en mardrömstart i programmet när han skadade sin fot på premiärdagen för tre veckor sedan och har också problem med vaden.

– Jag har något fel i vadmuskeln som gör att jag inte kan trycka ifrån, den är väl 75 procent nu. Så det hämmar mig lite grann, men det har blivit bättre och bättre för varje dag som har gått. Det är vad det är, och ingenting jag kommer att skylla på, säger han och fortsätter:

– Jag dansade bort ur ”Let’s dance” och det känns ju bättre än att behöva lämna walk over på grund av skada eller något annat.

Foto: Annika Berglund Martin Melin & Maria Zimmerman fick 11 poäng av juryn.

Det här dansade paren i kväll:

1. Anis Don Demina & Katja Luján Engelholm

Dans: tango

Musik: Shuffla – Samir & Viktor

2. Martin Melin & Maria Zimmerman

Dans: jive

Musik: Survivor – Destinys Child

3. Hanna Hedlund & Tobias Wallin

Dans: american smooth

Musik: Crazy In Love – Jill Johnson

4. Suzanne Axell & Tobias Bader

Dans: paso doble

Musik: Strong Enough - Cher

5. Kristina "Keyyo" Petrushina & Hugo Gustafsson

Dans: vals

Musik: Sverige - Kent

6. Filip Lamprecht & Linn Hegdal

Dans: paso doble

Musik: Don’t Worry – Madcon (feat Ray Dalton)

7. Carola Häggkvist & Tobias Karlsson

Dans: American smooth

Musik: If I Can Dream - Elvis Presley

8. Michel Tornéus & Jasmine Takács

Dans: tango

Musik: Set Fire To The Rain - Adele



