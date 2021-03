Ilska mot nya Ica-duon i reklamerna: ”Byter kanal”

Upprörd stämning på Facebook: ”Vuxenmobbning”

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 09.50

NÖJE

Det har gått drygt en månad sedan Björn Kjellman och Suzanne Reuter tillträdde som nya Ica-Stig och Stina.

Enligt matjättens Facebooksida finns ett stort missnöje över de nya reklamfilmerna.

”Förändringar blir lite känsliga”, skriver Ica:s marknadschef Joakim Bengtsson till Aftonbladet.

Foto: Ica Nya Ica-Stig (Björn Kjellman) och Stina (Suzanne Reuter).

I årsskiftet kastade Loa Falkman, 73, in Ica-rocken efter lång och trogen tjänst som Ica-Stig. Och efter stor medial uppmärksamhet blev det klart i slutet av januari att det var Björn Kjellman, 57, och Suzanne Reuter, 68, som tog över i rollerna Stig tillsammans med storasystern Stina.

Hittills har de tre reklamfilmer som visats inte gjort något vidare intryck. Det råder missnöje bland kommentarerna på matjättens Facebooksida, något som Resumé var först att rapportera om.

”Tyvärr har reklamen blivit sämre. Dom har blivit jobbiga nu och inte roliga”, skriver en. En annan skriver ”Jag byter kanal när reklamen kommer”. En är så pass upprörd att hen överväger att börja handla hos konkurrenter i stället.

Flera har har även reagerat på Stinas barska ton mot lillebror Stig.

”Fruktansvärt att den en gång så trevliga reklamen numera mest känns som vuxenmobbning”.

”Förändringar blir lite känsliga”

Joakim Bengtsson, marknadschef Ica Sverige, svarar på kritiken i ett mejl till Aftonbladet och menar att det finns ”ett stort engagemang” kring reklamfilmerna. Något som märktes när Stig och Stina skulle lanseras.

”Detta kan göra att förändringar blir lite känsliga. Vi följer utvecklingen av reklamen med flera olika mätningar och vi lyssnar in den feedback vi får. Vår förhoppning är att vi ska kunna visa på en tydligare bredd och djup i våra nya karaktärer och vi hoppas såklart att de ska tas emot väl av publiken när de får möjligheten att lära känna våra nya karaktärer mer”.

Till Resumé svarar reklambyrån King som ligger bakom reklamfilmerna: ”Vi har sett det varje gång vi har rört om i såpan, till exempel när Jerry började, när vi introducerade nya Cindy och vid förra Stig-bytet”.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 09.50