Mariah Carey om ex-makens kontrollbehov: ”Som en fångvaktare”

Av: Petter J Larsson

Publicerad: 29 september 2020 kl. 08.46

I Mariah Careys nya självbiografi handlar mycket om ex-maken Tommy Mottola.

Sångdivan liknar det femåriga äktenskapet vid ett fängelse.

– Det var som att ha en kontrollerande pappa eller fångvaktare, säger hon i CBS Sunday Morning.

Mariah Carey och dåvarande maken Tommy Mottola.

Mariah Carey var 23 år när hon 1993 gifte sig med den 20 år äldre skivbolagsbossen Tommy Mottola. Äktenskapet varade i fem år, och den i dag 50-årige ”Hero”-sångerskan verkar glad att det inte blev mer. I en intervju med amerikanska tv-programmet CBS Sunday Morning berättar hon om ex-makens kontrollbehov – och liknar honom vid en fångvaktare.

Som ett exempel nämner Carey om hur hon skulle åka och köpa mat med rapparen Da Brat, som hon spelade in remixen till ”Always be my baby med”.

Foto: Kamran Jebreili / TT NYHETSBYRÅN Mariah Carey

– Jag tyckte att vi kunde köra ut en sväng eftersom det var normalt för de flesta att lämna sina hus och köra fem minuter nerför gatan för att köpa pommes eller bara köra en runda. Men det blev ett jättedrama, säger Carey till CBS Sunday Morning.

– Man måste skratta åt det. Där och då så var det inte så kul. Men i efterhand, var det verkligen värt det? Kunde han inte bara ha låtit mig gå?

– Det var som att ha en helt och hållet kontrollerande pappa eller en fångvaktare.

”Som att sitta i fängelse”

På tisdag släpper Carey sina memoarer ”The meaning of Mariah Carey”, som väntas vara fulla av historier om tiden med den före detta Sony Music Entertainment-vd:n Mottola.

I torsdags publicerade Mottola, 71, ett uttalade i New York Posts nöjesdel Page Six, där han önskade henne allt gott.

”Jag är mycket tacksam över att ha spelat en roll i Mariahs välförtjänta och enastående framgång, och fortsätter att önska det allra bästa till henne och hennes familj”, skrev Mottola.

I hans memoarer 2013 beskrev han deras förhållande som ”totalt fel och olämpligt”, skriver People.

I en intervju med Cosmopolitan i fjol jämförde Carey sitt äktenskap med Mottola med att sitta i fängelse.

– Det fanns ingen frihet för mig som en människa, sa hon.

– Man kan föreställa mig som en barnfru. Det var ett medvetet försök att bevara mig som en helamerikansk – vad det nu innebär – flicka. Det fanns ingen frihet för mig som människa. Det var nästan som att vara i fängelse.

