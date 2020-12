Så firar stjärnorna jul

Glittrande granar, kärleksmys och pyjamashäng bland kändisarnas julhälsningar

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 25 december 2020 kl. 21.43

Foto: TT Så firar stjärnorna jul

Superstjärnorna är i full gång med att fira jul.

Vissa i pyjamas, andra i balklänning eller munskydd.

– Gud välsignar er och ha den bästa julen, älskar er!, hälsar Sir Elton John på Instagram.

Beckham-klanen firar i sidenpyjamas

”God jul allihopa! Skickar massor med kärlek från oss alla. Familjeumgänge är ovärderligt. Pussar”, skriver Victoria Beckham på Instagram.

Hoppfull julhälsning från Sir Elton John

Världsstjärnan Elton John skickar en julhälsning med bjällran i högsta hugg.

– Jag hoppas att ni alla mår bra, jag kan inte vänta att få träffa er allihopa nästa år när vi förhoppningsvis kan ses, säger han i inlägget på Instagram.

– Gud välsignar er och ha den bästa julen, älskar er!

Chrissy Teigen med familj

”God jul! Jag försöker lista ut om min kärlek till kristaller i ansiktet är en nykterhetsfas eller en livsstil”, skriver modellen i inlägget där hon syns tillsammans med ett av sina barn.

Mariah Carey poserar vid granen

Mariah Carey kallas ofta ”Queen of Christmas” efter sin superhit ”All I want for christmas is you”. Här poserar hon in julen framför granen.

”God jul!!”, önskar hon sina följare på Instagram.

Paris Hilton julmyser med pojkvännen

Paris Hilton och Carter Reum kramas på bild och Mariah Careys julhit citeras.

”All I want for christmas is you”, skriver Paris Hilton intill bilden på Twitter, vilket ungefär betyder ”Du är allt jag vill ha i jul”.

All I Want For Christmas Is You... ✨❄️😍😍❄️✨ https://t.co/8b8kTGe0nn All I Want For Christmas Is You... ✨❄️😍😍❄️✨ https://t.co/8b8kTGe0nn

J.Lo tar trapporna med julbalklänning

”Ha en underbar jul allihopa”, skriver Jennifer Lopez på Twitter följt av röda hjärtan.

‘TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS ... have a beautiful Christmas Eve everyone! ♥️♥️ https://t.co/sFQd3DMIsQ ‘TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS ... have a beautiful Christmas Eve everyone! ♥️♥️ https://t.co/sFQd3DMIsQ

Charlie Sheen i munskydd

Charlie Sheen firar jul iklädd tomteluva, solglasögon och munskydd.

”En god jul till allihopa”, skriver han på Twitter.

A Merry Christmas Eve to all ! 🎅🏿❤️🎅🏿 © https://t.co/Ckoi1UUnIs A Merry Christmas Eve to all ! 🎅🏿❤️🎅🏿 © https://t.co/Ckoi1UUnIs

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 25 december 2020 kl. 21.43