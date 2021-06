”Gift vid första ögonkastet” Australien utreds efter kritikstormen

Anklagas för att främja våldsamma relationer

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Melissa Rawson och Bryce Ruthven är ett av paren i ”Gift vid första ögonkastet Australien”. Visa mer Foto: NINE NETWORK

”Gift vid första ögonkastet” Australien har anmälts rekordmånga gånger.

Detta efter att tittare anser att flera avsnitt främjar våldsamma relationer.

Nu påbörjas en utredning kring programmet.

Den senaste säsongen av ”Gift vid första ögonkastet” Australien har väckt stor uppmärksamhet i landet. Tittarna menar att programmet triggar och påverkar de som lever eller har levt i våldsamma relationer. Många menar att mannen i ett av paren upplevdes som våldsam, något bland annat ABC Australien rapporterat om.

Utreds efter klagomålen

Efter att ha fått in rekordmånga klagomål från tittarna utreds nu programmet av en mediegranskare, skriver The Herald Sun. De har fått det hela bekräftat av ACMA (the Australian Communications and Media Authority).

”ACMA har påbörjat en utredning av avsnitt från ’Gift vid första ögonkastet’ 2021 och utvärderar för närvarande omfattningen av undersökningen. Vi noterar den problematik som lyfts gällande flera olika avsnitt”, skriver ACMA.

De ska nu se över de klagomål som kommit in gällande att programmet ”visar upp psykisk misshandel och främjar våldsamma relationer”.

Kanalen har bett om ursäkt

Kanalen som sänder programmet har tidigare gått ut och bett om ursäkt.

”Vi ber om ursäkt för den oro och stress som kan ha orsakat de som tittat på programmet”, ska de ha skrivit i ett brev till alla som anmält programmet, enligt Daily Mail.

Fakta Här kan du få stöd och hjälp Är du eller någon i din närhet utsatt för våld i en nära relation? Här är ett urval ställen du kan vända dig till för att få hjälp och stöd. Viktigt: Ring alltid 112 vid akuta händelser. Du kan även nå socialtjänsten eller socialjouren i din kommun via larmnumret. Kvinnofridslinjen (020-50 50 50, dygnet runt)

En nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Även anhöriga och vänner är välkomna att ringa.

Alla kvinnors hus (08-644 09 20, mån-fre kl 9–17)

Erbjuder tillfälligt skyddat boende för personer som utsatts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Tar emot kvinnor, män, deras barn och medföljande djur med placering via socialtjänsten.

Roks ( roks.se )

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige samlar jourer i hela Sverige, varav vissa erbjuder skyddat boende. Hitta en jour närmast dig via Roks hemsida. Klicka på "hitta en jour". Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige samlar jourer i hela Sverige, varav vissa erbjuder skyddat boende. Hitta en jour närmast dig via Roks hemsida. Klicka på "hitta en jour".

Unizon ( unizonjourer.se )

Samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter. På hemsidan finns kontaktuppgifter till jourer i hela Sverige, varav vissa erbjuder skyddat boende. Klicka på "hitta jour". Samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter. På hemsidan finns kontaktuppgifter till jourer i hela Sverige, varav vissa erbjuder skyddat boende. Klicka på "hitta jour".

Brottsofferjouren (116 006, alla dagar kl 9-19)

Ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Qjouren (08-644 20 32)

En kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution.

RFSL stödmottagning (020-34 13 16, torsdagar kl 9–12)

Stöd till hbtqi-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. RFSL stödmottagning driver även ett skyddat boende i Stockholmsområdet.

Socialtjänsten

Om du vill prata med någon som arbetar på socialtjänsten kan du ringa växeln i din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten.

Bris (Telefon: 16 111, eller via chatt på bris.se )

Alla barn kan få hjälp via Bris, Barnens rätt i samhället. Alla barn kan få hjälp via Bris, Barnens rätt i samhället.

Jourhavande präst (112)

Kan hjälpa med akut samtals- och krisstöd: Ring 112 och be om att få bli kopplad till jourhavande präst.

Ungarelationer.se

En stödplattform för unga (15-20-åringar) som utsätts för våld i sina partnerrelationer, erbjuder chatt varje kväll kl 20-22. En stödplattform för unga (15-20-åringar) som utsätts för våld i sina partnerrelationer, erbjuder chatt varje kväll kl 20-22.

Välj att sluta (020-555 666)

Manscentrum i Stockholm och länsstyrelserna i Malmö och Stockholm har öppnat telefonlinjen ”Välj att sluta” som riktar sig till våldsutövare. (TT/Aftonbladet) Läs mer

Publisert: Publicerad: 07 juni 2021 kl. 22.19