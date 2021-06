Hångelbilden med ”Bennifer” som alla pratar om

Här visar Hollywoodstjärnorna Ben Affleck och Jennifer Lopez upp kärleken

Publicerad: Mindre än 30 min sedan Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

helskärm Ben Affleck och Jennifer Lopez i en djup kyss på restarang Nobu i Malibu Visa mer Foto: BACKGRID USA / TT NYHETSBYRÅN

Här är ”Bennifer”-kyssen hela kändisvärlden pratar om – på en av USA:s allra kändistätaste restauranger.

Ben Affleck och Jennifer Lopez visar med all önskvärd tydlighet att de återigen är ett kärlekspar.

Tydligare bekräftelse än så här är svår att få. Ben Affleck, 48, och Jennifer Lopez, 51, i en het omfamning och en djup kyss fångad på både bild och video bekräftar det hela Hollywood har pratat om de senaste månaderna: Det forna kärleksparet har hittat tillbaka till varandra.

Och det må vara fångat på bild av en paparazzifotograf, men valet av restaurang pekar på att Affleck och Lopez själva velat gå ut med sin kärlek.

J Lo:s barn med vid middagen

Nobu, i Malibu utanför Los Angeles är en av USA:s och kanske världens kändistätaste restauranger, där paparazzifotograferna samlas för att fånga Hollywood-stjärnor på bild. Den heta middagsdejten ägde rum i söndags och har i veckan har bilder och videoklipp på det mycket publika kyssandet publicerats av flera av USA:s största kändistidningar och Hollywood-sajter.

Enligt New York Posts kändissajt Page Six hade Ben Affleck följt med Jennifer Lopez till restaurangen för att fira hennes syster Lindas 50-årsdag, men tycktes bara ha ögon för sin återuppväckta kärlek. På bild efter bild syns paret både hångla och viska i varandras öron. Med på middagen var också Lopez barn som hon har med exmaken Marc Anthony, 52, tvillingarna Max och Emme, 13.

En källa säger till Page Six att Jennifer Lopez alltid haft ett got öga till Ben Affleck trots att de bröt sin förlovning 2004.

– Jennifer har alltid tänkt på Ben som ”the one that got away”. Hon var förkrossad efter att de gjorde slut, men kände då att hon inte hade något annat val, säger källan till Page Six.

helskärm Jennifer Lopez och Ben Affleck. Visa mer Foto: TT NYHETSBYRÅN

Bennifer – det ursprungliga kändispar-namnet

Ryktena om att ”Bennifer” återigen var ett kärlekspar började cirkulera under våren. De sågs äta middag ihop, åkte på semester till Miami tillsammans och i början av juni fångades de på bild efter en middagsdejt i Hollywood. Men först nu har de varit så här intima med varandra, fullt medvetna om att kärleken kan komma att hamna på bild.

”Bennifer” blev ett begrepp när paret började dejta i början av 2000-talet och brukar omnämnas som ett av de första parnamnen bland Hollywood-kändisarna, som snart följdes upp av exempelvis ”Tomkat” (Tom Cruise och Katie Holmes) och ”Brangelina” (Brad Pitt och Angelina Jolie). Affleck och Lopez träffades under inspelningen av jättefloppen ”Gigli” 2001 och förlovade sig 2002. Men det planerade bröllopet året därpå ställdes in med kort varsel och paret gjorde slut 2004.

2005 gifte sig Jennifer Lopez istället med Marc Anthony som hon fick två barn med. Ben Affleck å sin sida mötte kärleken i Jennifer Garner, 49. De gifte sig 2005 och har tre barn ihop, Violet, 15, Seraphina, 12, och Samuel, 9. 2018 gick paret skilda vägar och i mittena v april stod det klart att även Jennifer Lopez var singel igen. Då hade hon brutit förlovningen med förra basebollstjärnan Alex Rodriguez, 45, efter att han flera gånger anklagats för otrohet.

Publisert: Publicerad: 17 juni 2021 kl. 17.41