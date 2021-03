Nanne Grönvall: Hemma kunde bråk pågå hela nätterna

Artisten om sin stökiga uppväxt: Polisen kom och hämtade våldsamma män

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 23 mars 2021 kl. 08.53

Uppdaterad: 23 mars 2021 kl. 09.35

NÖJE

Möblerna flög och det förekom såväl vapen som knivar.

Nanne Grönvalls uppväxt var en mardröm och även som vuxen fick hon rycka ut i panik för att rädda sin mamma.

– Ibland tog det tid innan poliserna kom och då fanns det inte marginaler att stå i farstun och vänta, säger hon.

Foto: Robin Lorentz-Allard Nanne Grönvall.

För tio sedan sommarpratade artisten Nanne Grönvall, 58, och berätta då öppet för första gången upp om sin stökiga uppväxt med en ung, frånskild mamma som umgicks med våldsamma män.

Går på djupet

Nanne Grönvall har nu en digital föreläsning, ”Du är inte ensam”, där hon berättar om sina erfarenheter. Anledningen är att hon vill sätta fokus på våld i hemmet, som har ökat under den rådande pandemin.

Nanne Grönvalls mamma var 16 år när hon fick barn, pappan var 18 år. Paret skilde sig efter ett och ett halvt år – och då började problemen.

– Under hela min uppväxt var det flera män som var våldsamma som min mamma hade olika relationer med under olika perioder. Det pågick från det att jag var runt fem år ända upp i vuxen ålder. De flesta av männen var världens snällaste när de var nyktra, men blev väldigt aggressiva när de drack.

– När det var bråk hemma kunde det pågå hela nätterna. Ibland kom polisen för att hämta personerna som var våldsamma, men de blev ofta släppta samma natt och då kom de tillbaka och sparkade på dörren, skrek och hotade och krävde att bli insläppta. Det påverkade naturligtvis skolgången med sömnbrist, mardrömmar, rädsla och väldiga koncentrationssvårigheter i skolan.

Foto: Johan Nilsson/TT Nanne Grönvall.

”Jag var ofta sprallig”

Trots kaoset hemma försökte hon hålla skenet uppe.

– Jag var ofta sprallig och glad i skolan, men inombords fanns kampen att orka och all oro för de som jag älskade så mycket. Jag hade ingen att prata med om det. Som barn går man under inombords när ens mamma far illa.

Nanne Grönvall berättar att hon hoppades att grannarna skulle reagera och ringa polisen när det var som värst.

– När det blev bråk hemma så var det svårt att ringa efter hjälp. Vi kontrollerades och vi tilläts inte kontakta någon utomstående överhuvudtaget. Då var vi beroende av grannarnas initiativ innan det var för sent.

Hon flyttade sedan hemifrån men det hände då och då att hennes mamma ringde henne mitt i natten och skrek efter hjälp.

– Då fick jag yrvaken kasta mig i bilen och åka dit för att försöka ta mig in och rädda henne eller sära på några som var i slagsmål. Det kunde vara flera män som rök ihop så att möblerna flög. Det hände även att vapen som knivar användes. Ibland tog det tid innan poliserna kom och då fanns det inte marginaler att stå i farstun och vänta.

Hur gick det för din mamma?

– Först efter att jag själv hade fått professionell hjälp att bryta mina medberoendemönster så vågade jag ställa krav på henne på ett annat sätt. Hon var en otroligt älskvärd person.

Föräldrarna skilde sig som sagt tidigt och pappa Leif visste inte vad som pågick.

– Min pappa förstod aldrig riktigt hur våldsamt det var. Vi pratade om det när jag blev vuxen och han kände dåligt samvete över det. Men han gjorde så gott han kunde.

Kommer jobba aktivt

Nu vill Nanne Grönvall att det görs mer för att stötta de som far illa.

– Samhället måste se över psyk- och beroendevården så väl som hvb- och behandlingshem för barn och ungdomar. Jag kommer att jobba aktivt för krav på förändringar och jag sätter mig jättegärna med ansvariga politiker. Det måste prioriteras nu.

Foto: Robin Lorentz-Allard Nanne Grönvall i samband med Melodifestivalen 2020, då hon valdes in i ”Hall of fame”.

FAKTA Nanne Grönvall Namn: Marianne Elisabeth Grönvall.

Ålder: 58.

Bor: Danderyd.

Familj: Maken Peter Grönvall och barnen Charlie, Felix och Robin.

Yrke: Artist och har tidigare varit med i grupperna Sound of Music, Peter’s Pop Squad och One More Time. Tävlat totalt tretton gånger i Mellon.

Aktuell: Med digitala föreläsningen ”Du är inte ensam”. LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 23 mars 2021 kl. 08.53

LÄS VIDARE