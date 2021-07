Stjärnans vädjan till paparazzi om bilder på dottern: ”Snälla, snälla, snälla”

Gigi Hadid: ”Ni vet att vi med flit inte visar vår dotters ansikte på sociala medier”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Zayn Malik och Gigi Hadid. Foto: EVAN AGOSTINI

Gigi Hadid har skrivit ”ett brev från en mamma” på sina sociala medier.

Där vädjar modellstjärnan till paparazzifotografer att ta hänsyn till hennes dotters integritet.

”Snälla, snälla, snälla, blurra hennes ansikte på bilder”, skriver hon.

Den kända modellen Gigi Hadid, 26, och artisten och tidigare One Direction-medlemmen Zayn Malik, 28, har aldrig visat sin 10 månader gamla dotter Khais ansikte på sina sociala medier.

Nu vädjar Gigi Hadid i ett öppet brev på Twitter adresserat till paparazzi, media och fan-konton på sociala medier att ta hänsyn till deras beslut och ber dem att blurra dotterns ansikte om hon fångas på bild.

”Under en av våra senaste besök i New York har hon börjat lyfta upp sitt solskydd till barnvagnen. Hon förstår inte varför hon är täckt i staden eller vad vi vill skydda henne ifrån. Jag vill också att hon ska få se den mest fantastiska staden i världen, plus de vackra och olika människorna som går på gatorna i New York City, utan stressen från mediecirkusen som kommer med att ha offentliga föräldrar”, skriver hon bland annat i brevet.

Vill att dottern får en normal uppväxt

Hon skriver vidare:

”Till paparazzi, press och älskade fan-konton, ni vet om att vi med flit aldrig visat upp vår dotters ansikte på sociala medier. Vår önskan är att hon ska kunna välja själv hur hon vill dela med sig av sig själv med omvärlden när hon blir äldre, och att hon ska kunna få en så normal uppväxt som möjligt, utan att behöva oroa sig för en offentlighet som hon inte har valt själv. Det skulle betyda allt för oss, när vi tar med oss vår dotter för att utforska New York och världen, om ni snälla, snälla, snälla kan blurra hennes ansikte om och när hon fastnar på bild.”

Vill se en större diskussion

Gigi Hadid skriver att hon vet om att det krävs en extra ansträning från fotografen men att hon, som nybliven mamma, bara vill det bästa för sitt barn, ”precis som alla andra föräldrar vill”.

Hon hoppas att hennes inlägg ska leda till en större diskussion för att skydda minderåriga, trots att de kommer från en offentlig familj.

Gigi Hadid tackar också de paparazzi som var respektfulla när hon bad dem att backa bort från barnvagnen under den senaste New York-resan.

”För ett barn kan jag föreställa mig att närgångna eller dramatiska svärmar av paparazzifotografer måste vara överväldigande och förvirrande... det är det fortfarande för en vuxen som förstår och hanterar det ofta.”

Publisert: Publicerad: 09 juli 2021 kl. 06.46