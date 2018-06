Film + FÖLJ

Svensk katastroffilm som fungerar

FILM 18 juni 2018 10:52

Sverige attackeras av främmande land.

Det är temat för den första svenska katastroffilmen på över 40 år. Och det fungerar, både när det gäller spänning, effekter och hyfsad trovärdighet.

+++

Den blomstertid nu kommer

THRILLER. Regi Crazy Pictures, med Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Jesper Barkselius, Pia Halvorsen, Alexej Manvelov, Anki Larsson.

Galapremiär i Norrköping under måndagskvällen. Premiär runt hela landet onsdag 20 juni.

Ett Sverige under attack. Hade någon kläckt den filmidéen för sex, sju år sedan, hade väl hen blivit utskrattad. Men med Putin, Trump, flyktingvågen, stängda gränser, fascistiska partier på frammarsch över hela Europa och annat elände, har vi fått en ny världsordning.

Tidigare i våras kom två filmer på temat. Stefan Jarls ”Innan vintern kommer” och Jesper Ganslandts ”Jimmie” hade både uppenbara kvaliteter och svagheter. De kom och försvann snabbt från biograferna.

Ironiskt nog bara några veckor efter att alla svenska hushåll fått broschyren Om krisen eller kriget kommer, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är det premiär för katastroffilmen ”Den blomstertid nu kommer”, där Sverige utsätts för attack från främmande land.

Kända från Youtube

Filmen är gjord av ett ungt filmkollektiv i Norrköping, Crazy Pictures, som blivit kända genom kortfilmer på Youtube och reklamfilmer. Den här filmen startade med en Kickstarter-kampanj och så småningom fick de ihop en budget på 18,5 miljoner kronor.

Filmen ser faktiskt dyrare ut, för det är regeringsbyggnader och broar i Stockholm som sprängs, helikopter- och bilkrascher och det mesta ser trovärdigt ut.

Attackerna äger rum under en regnig midsommarhelg när elnät, internet och så gott som all kommunikation slås ut. Av någon anledning tycks folk också bli som skogstokiga och beter sig som idioter. Vad och vem ligger bakom alltihop och varför?

Stundtals spännande

Vad som lyfter filmen är dock inte effekterna i sig, utan också några personer att engagera sig i. I återblickar har vi fått följa en dysfunktionell familj utanför Norrköping som splittras. Alex (Christoffer Nordenrot) har lämnat sin brutala far (Jesper Barkselius) för en musikkarriär i Stockholm. Han har aldrig glömt sin ungdoms kärlek (Lisa Henni). Hon träffar knappt längre sin mor (Pia Halvorsen), som gjort politisk karriär och sitter i regeringen. När Sverige är under attack, återförenas de…

Filmen har brister. För lång inledning innan helvetet brakar loss. Lite klaffel, det blir väl aldrig särskilt mörkt under midsommarhelgerna i Sverige. Strunt samma. Man bryr sig om människorna. Habilt skådespeleri. Andra timmen är stundtals riktigt spännande. Och sitt kvar under eftertexterna, då får alltihop sin hyfsat logiska förklaring.

SE OCKSÅ: ”The rain” på Netflix. Finns vissa paralleller mellan den danska postapokalyptiska tv-serien med August Alba och den svenska filmen.

VISSTE DU ATT…senaste svenska katastroffilmen med liknande tema var Stellan Olssons ”Deadline” från 1971?

JUST NU… är det kanske bara en tidsfråga innan Olle Tholén, Albin Pettersson, Rasmus Råsmark, Hannes Krantz, Gustaf Spetz och Victor Danell (Crazy Pictures) blir lockade till Hollwyood för sin förmåga att göra mycket film för lite pengar.

LÄS OCKSÅ Svenska skådespelarens drastiska förvandling inför filmrollen: ”Gick ner 20 kilo”

LÄS OCKSÅ Sverige är under attack i ny thriller