Äntligen – Kina räddar oss från olyckliga slut

Censuren av ”Fight club” visar oändliga möjligheter

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

helskärm ”Vad döljer du för mig?”

KRÖNIKA. Har du någon gång retat dig på hur en film slutar?

Kina visar sig ha lösningen på problemet.

Häromdagen bänkade jag mig framför Netflix för att se ”Vad döljer du för mig?”, som har blivit en dundersuccé i Mellanöstern och Frankrike. Det är en sevärd nyinspelning av en italiensk film från 2016 som har gjorts i en massa olika versioner världen runt. Förr eller senare kommer säkert en svensk tolkning.

Filmen bjuder in oss till en middag i Beirut tillsammans med tre par och en singel som bestämmer sig för att leka en lek. Under middagen ska deras mobiltelefoner ligga på bordet och så fort någon får ett sms eller ett samtal måste alla runt bordet ta del av innehållet, oavsett vad det är. Självklart väller hemligheterna och kriserna in som på beställning.

Hård kritik i Egypten

Det här är en samproduktion mellan Egypten, Libanon och Förenade Arabemiraten. Särskilt i det förstnämnda landet har kritiken varit hård från bistra män som anklagar filmskaparna och Netflix för att vilja störta arabiska samhällen i fördärvet, särskilt på grund av att en homosexuell person i filmen visas tolerans och förståelse.

helskärm Brad Pitt i ”Fight club”.

Glädjande nog har homofobin stött på patrull i Egypten, bland annat i form av ett skådespelarförbund som har gjort ett uttalande till stöd för den konstnärliga friheten.

Fick ett nytt slut

Yttrandefrihet gör diktaturer ängsliga, men Kina har hittat lösningen. Den är enkel. Förra veckan fick vi veta att ”Fight club” (1999) har fått ett nytt slut när den visas på en kinesisk filmtjänst. Där har man helt enkelt ersatt slutet med en skylt som informerar tittaren att polisen löste allt, brottslingarna greps, ingen bomb sprängdes.

Det låter tryggt. Varför ska vi tolerera att filmskapare och författare hittar på historier som har olyckliga slut eller politiska åsikter som du eller jag inte gillar?

Jag ser fram emot en ny version av ”Varning för Jönssonligan” där den upproriske kassaskåpssprängaren och hans kumpaner skickas till omskolningsläger för att ha ifrågasatt makten och kapitalet, herr generalsekreterare Wall-Enberg.

helskärm

Publisert: Publicerad: 31 januari 2022 kl. 11.10

