Det börjar dofta Oscar om ”Nomadland”

Aftonbladets filmexperter tippar årets vinnare

Publicerad: 24 april 2021 kl. 15.25

Uppdaterad: 25 april 2021 kl. 19.50

FILM

Natten mellan söndag och måndag ska ett helt gäng Oscarsstatyetter delas ut till Hollywoodstjärnorna. Det är galornas gala och i år ser du den på TV4.

Redan nu står Karolina Fjellborg (KF), Stefan Hedmark (SH) och Jan-Olov Andersson (JOA) redo med spåkulan.

Här är vinnarna på galan i de största filmkategorierna.

Frances McDormand i ”Nomadland”.

Film

”The father”, ”Judas and the black Messiah”, ”Mank”, ”Minari”, ”Nomadland”, ”Promising young woman”, ”Sound of metal”, ”The trial of the Chicago 7”.

KF: ”Mank” har flest nomineringar totalt, men den har ingen för vare sig klippning eller manus vilket ger den små chanser att vinna det här priset. ”Minari” är en stark kandidat – men ännu en (huvudsakligen) koreanskspråkig vinnare efter förra årets ”Parasit” känns osannolikt. Så ”Nomadland” vinner.

SH: Kanske står den främsta striden mellan ”Nomadland” och den mer publikfriande ”The trial of the Chicago 7”. Men den förstnämnda filmen talar mest till ett land och en värld som har genomlidit ett år av sorg och isolering.

JOA: ”Nomadland” vinner. En lågmäld, poetisk och varm skildring av några amerikaner som vänt det normala samhället ryggen. En film som kryper in under skinnet på en.

Regi

Thomas Vinterberg (”En runda till”), David Fincher (”Mank”), Lee Isaac Chung (”Minari”), Chloé Zhao (”Nomadland”), Emerald Fennell (”Promising young woman”).

KF: För första gången någonsin är två kvinnliga regissörer nominerade, och för andra gången någonsin kommer en att vinna: Chloé Zhao.

SH: En av nattens säkraste segrar borde vara Chloé Zhao som har låtit verklighet (med flera amatörer som spelar sig själva) och en fiktiv berättelse smälta samman på ett sömlöst sätt i ”Nomadland”.

JOA: Har hon gjort bästa filmen bör Chloé Zhao rimligtvis även vinna regipriset. Dessutom tycker nog många att det finns ett slags symbolvärde i att hon vinner detta år, som kännetecknas av mångfald.

Foto: UIP Carey Mulligan i ”Promising young woman”.

Kvinnlig huvudroll

Viola Davis (”Ma Rainey's black bottom”), Andra Day (”The United States vs. Billie Holiday”), Vanessa Kirby (”Pieces of a woman”), Frances McDormand (”Nomadland”), Carey Mulligan (”Promising young woman”).

KF: Den här är svårtippad. Men jag tycker att det bör stå mellan Viola Davis och Carey Mulligan – och att Mulligan ska vinna. Hon var suverän i en roll man verkligen kommer att minnas.

SH: Oj, här finns många starka insatser. Jag tänkte länge att Viola Davis är den som förtjänar att vinna tills jag såg ”Promising young woman” nyligen och kände att, äh, Carey Mulligan tar hem det här.

JOA: Min favorit är Carey Mulligan. Tror ändå att Frances McDormand vinner sin tredje Oscar. Hon rider på sin films framgångsvåg. Och är lika mycket värd priset som Mulligan.

Foto: Netflix Chadwick Boseman i ”Ma Rainey’s black bottom”.

Manlig huvudroll

Riz Ahmed (”Sound of metal”), Chadwick Boseman (”Ma Rainey's black bottom”), Anthony Hopkins (”The father”), Gary Oldman (”Mank”), Steven Yeun (”Minari”).

KF: Lite av en kamp mellan den gamla tiden och den nya, kan man väl säga. Jag tillhör team Hopkins men tror inte att juryn kommer att missa denna sista chans att belöna Boseman.

SH: Anthony Hopkins förtjänar att vinna för sin mästerliga insats som dement pappa. Men Chadwick Boseman var riktigt bra i sin film och det faktum att han dog förra året avgör saken för akademins medlemmar. Om man ska vara krass.

JOA: Chadwick Boseman lär vinna, postumt, både för att han är bra och för att det blev hans sista roll. Men Anthony Hopkins borde vinna för sitt mästerliga porträtt av en dement gammal man.

Kvinnlig biroll

Maria Bakalova (”Borat nästa film”), Glenn Close (”Hillbilly elegy”), Olivia Colman (”The father”), Amanda Seyfried (”Mank”), Youn Yuh-jung (”Minari”).

KF: Visst är det vansinnigt att Glenn Close fortfarande inte har en Oscar. Men det här är inte rollen hon till slut ska vinna en för... Youn Yuh-jung gjorde en vassare mormorsroll i en betydligt bättre film och både bör och lär vinna.

SH: Glenn Close är nominerad för åttonde gången. Men hon får nog artigt applådera ännu en gång när vinnarens namn blir uppläst. Youn Yuh-jung är suveränt underhållande som den fräcka mormodern i ”Minari”.

JOA: Olivia Colman är, som vanligt, fantastisk. Men Youn Yuh-jung vinner, hon liksom slår underifrån då få i västvärlden vet vem hon är och därför blir som en uppenbarelse som den härliga mormodern.

Manlig biroll

Sacha Baron Cohen (”The trial of the Chicago 7”), Daniel Kaluuya (”Judas and the black Messiah”), Leslie Odom, Jr (”One night in Miami”), Paul Raci (”Sound of metal”), Lakeith Stanfield (”Judas and the black Messiah”).

KF: Om Daniel Kaluuya mot förmodan INTE vinner, tror jag att det blir Paul Raci. Men Kaluuya vinner. Han var otroligt karismatisk i en film som, intressant nog, tydligen inte hade någon huvudrollsinnehavare?

SH: Min favorit i den här kategorin är egentligen Paul Raci som var en av höjdpunkterna i ”Sound of metal”, som den hörselskadade trummisens stränge Vietnamveteran till mentor. Men Daniel Kaluuya ser ut att vinna.

JOA: Daniel Kaluuya vinner. Hans biroll är ju egentligen en huvudroll, det är han som ger filmen liv.

Originalmanus

”Judas and the black Messiah”, ”Minari”, ”Promising young woman”, ”Sound of metal”, ”The trial of the Chicago 7”.

KF: Svårt. Emerald Fennell är även nominerad i kategorierna bästa regi och bästa film, men lär inte vinna i någon av dem – så kanske och förhoppningsvis blir hon belönad här för sin kompromisslösa, arga och svart komiska ”Promising young woman”. Farligaste utmanaren borde vara Lee Isaac Chung för ”Minari”.

SH: Multitalangen Emerald Fennell ser ut att kunna vinna för sitt kanske inte helt trovärdiga men läckert konstruerade manus till ”Promising young woman”.

JOA: Tror och hoppas på Emerald Fennell för svarta komedin ”Promising young woman”. Men varning för Aaron Sorkin och ”The trial of the Chicago 7”, Hollywood älskar hans pratglada historier.

Manus efter förlaga

”Borat nästa film”, ”The father, ”Nomadland”, ”One night in Miami”, ”Den vita tigern”.

KF: Något av manusen baserade på pjäser borde vinna. Jag tyckte egentligen bäst om ”The father”, men man måste ju säga att Kemp Powers, som inte bara skrev manuset till ”One night in Miami...” utan dessutom var med och skrev ”Själen”, hade ett sjutusan till år...

SH: Franske teatersensationen Florian Zeller fick assistans av brittiske legendaren Christopher Hampton och tillsammans gjorde de verkligen en film av pjäsen ”The father”. Vad gör Borat i den här kategorin..?

JOA: Nu vet jag inte hur pjäsen är, men… sättet som ”The father” har blivit till film, trots att den nästan utspelas i en enda lägenhet, är helt suveränt.

Foto: Pixar ”Själen”.

Animerad långfilm

”Framåt”, ”Till månen och tillbaka”, ”Fåret Shaun filmen: Farmageddon”, ”Själen”, ”Wolfwalkers”.

KF: ”Själen”. Den enda motståndaren som håller samma klass är ”Wolfwalkers” – men Disney och Pixar praktiskt taget äger den här kategorin.

SH: ”Till månen och tillbaka” försöker verkligen vara en Pixarfilm utan att riktigt lyckas. ”Själen”, däremot, är the real deal.

JOA: Som vanligt är en Pixar-film favorit. Inte mycket att säga om det. ”Själen” är tankeväckande, underhållande och grymt snygg, särskilt scenerna från dagens New York.

Dokumentär

”Collective”, ”Crip camp”, ”Åldrade spion”, ”Bläckfisken och jag”, ”Time”.

KF: Jag tror på ”Bläckfisken och jag”. Den sticker ut från resten av startfältet och kramar om med sina feelgood-tentakler.

SH: En hel del lite överskattade filmer i den här kategorin. Själv saknar jag ”The dissident” och min favorit bland de nominerade är ”Crip camp”. Vinner gör nog ”Bläckfisken och jag”... och för all del, den är mest originell av filmerna.

JOA: Bläckfiskfilmen tycks vara favorit. Personligen avskyr jag allt som har med bläckfiskar att göra, även i friterad form, så jag håller på chilenska ”Åldrade spion”, en varm och rolig film om att även äldre människor har ett värde.

Foto: Henrik Ohsten Mads Mikkelsen i ”En runda till”.

Internationell långfilm

”En runda till”, ”Better days”, ”Collective”, ”The man who sold his skin”, ”Quo vadis, Aida?”.

KF: Heja Danmark och botten upp! Jag älskade ”En runda till” och Oscarsjuryn verkar känna likadant, med tanke på att Thomas Vinterberg till och med har slagit sig in i regissörsracet.

SH: Vi løfter vore glas og siger skål til "Druk"... som ”En runda till” heter på danska.

JOA: ”Quo vadis, Aida” är lika bra; stark och omskakande, men för dyster. Och ”En runda till” är en minst lika värdig vinnare. Heja, Danmark!

Foto

”Judas and the black Messiah”, ”Mank”, ”News of the world”, ”Nomadland”, ”The trial of the Chicago 7”.

KF: Här borde tiofaldigt nominerade ”Mank” ha en av sina bättre chanser på en vinst. Men frågan är om inte Joshua James Richards ändå vinner för urtjusiga ”Nomadland”.

SH: Här kan det bli lite strid mellan ”Mank” och ”Nomadland”, men jag tror mest på den sistnämnda. Joshua James Richards (som även tjänstgjorde som filmens scenograf) foto hjälper en att förstå vad som kan vara attraktivt med livsstilen där ute i öknen.

JOA: Erik Messerschmidt borde vinna för hur han återskapat 1930-talets lite repiga svartvita foto i ”Mank”. Men tror ”Nomadland” vinner ännu ett pris här.

Klippning

”The father”, ”Nomadland”, ”Promising young woman”, ”Sound of metal”, ”The trial of the Chicago 7”.

KF: ”The father”, ”Sound of metal” och ”The trial of the Chicago 7” vore alla välförtjänta vinnare här. Men jag röstar på den sistnämnda.

SH: Traditionellt sett är vinnaren av den här kategorin en ledtråd till vilken film som tar hem toppriset. Men ”Sound of metal” tycks trots det ligga bäst till.

JOA: Det blir en arbetsseger för klipparen till ”The trial of the Chicago 7”. Tänk att pussla ihop alla dialog från ett tiotal personer i centrum.

Originalmusik

”Da 5 bloods”, ”Mank”, ”Minari”, ”News of the world”, ”Själen”.

KF: Jag gillar musiken i alla de här filmerna. Men tippar att Trent Reznor och Atticus Ross (som tävlar mot sig själva) vinner ihop med Jon Batiste för ”Själen”. För att musiken är så integrerad med handlingen.

SH: Trent Reznor och Atticus Ross ligger i närkamp med sig själva. Deras musik till ”Mank” och ”Själen” skiljer sig åt en hel del, men är båda imponerande. Jag tror att de kämpade mer med det förstnämnda soundtracket, men ”Själen” vinner.

JOA: Trent Reznor/Atticus Ross vinner. Musiken är en så integrerad del av ”Själen”.

Foto: MAGNUS SANDBERG Molly Sandén.

Sång

"Fight for you" (”Judas and the black Messiah"), "Hear my voice" (”The trial of the Chicago 7”), "Husavik" (”Eurovision song contest: The story of Fire Saga”), "Io sì (Seen)” (”Med livet framför sej”), "Speak now" (”One night in Miami”).

KF: Jag hoppas naturligtvis på ”Husaviks” svenska låtskrivare, och tror inte heller att de är chanslösa. Men risken är att juryn hellre belönar ”Speak now” från den lite mer ”Oscaraktiga” filmen ”One night in Miami...”. Låtens ena upphovsman – Leslie Odom Jr – har ju dessutom en skådisnominering...

SH: Inte helt lätt att gissa. Diane Warren har tolv nomineringar i bagaget, men ”Io sì” är en av hennes tråkigare insatser. Jag tror att Sam Cooke-hyllningen ”Speak now” vinner – men vi ska inte räkna bort Molly Sandén ur det här.

JOA: Heja Molly Sandén och de svenska låtskrivarna. De har bästa låten. Tror dock inte att så många av Oscarsakademiens gubbar ens har hört talas om ESC, så fina Sam Cooke-pastischen ”Speak now” vinner.

