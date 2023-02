Trivsam men hopplöst formelartad romcom

Reese Witherspoon och Ashton Kutcher byter lya i Netflix ”Your place or mine”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

helskärm ”Your place or mine”.

Your place or mine

Regi Aline Brosh McKenna, med Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, Jesse Williams, Tig Notario, Zoë Chao, Wesley Kimmel, Rachel Bloom, Steve Zahn.

FILMRECENSION. Med lite mer humor och ett par fräscha idéer kunde ”Your place or mine” ha blivit den kompetenta kick som romcom-genren behöver.

Men tyvärr nöjer den sig med att vara duglig och behaglig.

ROMANTISK KOMEDI. Manusförfattaren Aline Brosh McKenna (”Djävulen bär Prada”, ”27 dresses”) gör sin regidebut med den här ”The holiday”-inspirerade romantiska komedin om två gamla bästisar som byter boenden med varandra.

Debbie (Reese Witherspoon) och Peter (Ashton Kutcher) låg med varandra en gång 2003, och har sedan dess varit oskiljaktiga, fast på ett platoniskt sätt. Hon bor i Los Angeles, han i New York, och när hon behöver gå en kurs i New York, rycker han in som barnvakt på västkusten.

Den ensamstående, jordnära mamman Debbie flyttar in i Peters lyxiga men sterila lägenhet, blir kompis med hans coola ex (Zoë Chao) och träffar en snygg bokförläggare (Jesse Williams).

Glidaren Peter flyttar in i Debbies ombonade hus, och gör succé som skön snubbe hos hennes överbeskyddade son (Wesley Kimmel), som äntligen får prova på hur livet kan vara utan ett kontrollfreak vid rodret.

Sedan kan ni lista ur resten.

”Your place or mine” följer den för genren självklara vägen, hela tiden, och har du sett trailern har du sett hela filmen. Men Witherspoon och Kutcher spelar den sorts charmiga typer de kan göra bra i sömnen, Tig Notario är rolig i en biroll, och det hela är lika trivsamt som det är hopplöst formelartat

helskärm ”Your place or mine”.

Visas på Netflix, från den 10 februari.

helskärm

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och Twitter för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.