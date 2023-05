Överbefolkning och trams sänker ’Fast X’

Överlastad film i serien – men kul superskurk

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Vin Diesel och Daniela Melchior i ”Fast X”.

Fast X

Regi Louis Leterrier, med Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Tyrese Gibson, Brie Larson, Helen Mirren, Charlize Theron.

FILMRECENSION. Tio filmer in i den här serien.

Slutet närmar sig. Men det blir en final som kommer att bestå av flera filmer.

Lite som ett rockband som lovar att den här gången menar de allvar med att det är sista turnén.

ACTION. Vem kunde ana att en streetracingrulle utan stora stjärnor skulle bli startskottet för ett vansinnesprojekt utan dess like? Året var 2001 och den första ”Fast and furious” såg mest ut som en visserligen fartfylld men genomskinlig ripoff av ”Point break” (1991). Skådespelarna Vin Diesel och Paul Walker var ganska osnutna.

Det blev en hit och uppföljarna rullades fram. Det kördes bilar jättefort i fyra filmer, men sedan hände något i kapitel fem, ”Fast five” (2011). Ambitionerna blev större, en slags galenskap tog vid.

Därefter har filmerna bara blivit större och tokigare, med action som trotsar tyngdlagarna. Bilarna finns fortfarande kvar som en viktig faktor, men har kompletterats med allt från ubåtar till en rymduppskjutning (!). Det finns inga gränser längre.

Ute efter hämnd

”Fast X” blickar bakåt till ”Fast five” och hittar sin skurk där. Dante Reyes (Jason Momoa) är son till knarkkungen Hernan från den filmen och nu är han ute efter hämnd. Familjen Reyes förlorade allt, tack vare Dominic, och det ska han betala dyrt för. Numera har ju även Dom en egen familj att oroa sig för.

helskärm Jason Momoa i ”Fast X”.

Inspelningarna av ”Fast X” började med turbulens. Regissören Justin Lin, som har rattat de senaste filmerna i serien, valde att hoppa av, kanske på grund av bråk med Diesel, som inte har branschens bästa rykte. Louis Leterrier, som tidigare har gjort bland annat ”The incredible Hulk” och ”Now you see me”, tog över.

Resultatet skiljer sig inte nämnvärt från de senaste filmerna. Ett problem med den här serien är mängden rollfigurer. ”Fast and furious”-filmerna är som ett flugpapper som lockar till sig ständigt nya karaktärer och där fastnar de. Manusförfattarna försöker hitta på något vettigt för alla dessa människor att göra under filmens gång, men det blir snabbt överlastat och ofokuserat.

Actionhöjdpunkten kommer tidigt i filmen. Jakten på en gigantisk bomb genom Roms gator är precis så svettig och galen som det låter som. Svårt att överträffa – vilket vi märker i slutscenerna som blir mest tramsiga.

Jason Momoa är en kacklande påfågel

Momoas superskurk är som ”Fast and furious”-seriens motsvarighet till Batman-filmernas Jokern, en kacklande påfågel vars klädstil ibland påminner om medelålders rockbrud ute på klubb i Borås. Han är sannerligen inte tråkig.

Visst finns det också charm i 91-åriga Rita Morenos korta inhopp som Doms ”abuelita”.

Det är absolut inte slutet, men början på slutet. Cliffhangers serveras på löpande band och under eftertexterna kommer den största överraskningen. Så sitt kvar.

Filmen har biopremiär i dag.

helskärm ”Clash of the titans”.

Passa även på att se...

... regissörens underskattade ”Clash of the titans” (2010). Lika tramsig, men underhållande, och med en vettigare speltid. Release the Kraken!

Visste du att...

... Helen Mirrens rollfigur kallas ”Queenie”, dels för att skådespelaren hade en släkting med det namnet, dels som en blinkning åt att en av Mirrens mest berömda filmroller är som drottning Elizabeth II?

