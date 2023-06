Veckans film och serier – gamla Indy är tillbaka

Kristoffer Viita/TT

Uppdaterad 12:02 | Publicerad 09:59

helskärm Indiana Jones (Harrison Ford) och Helena (Phoebe Waller-Bridge) i den femte filmen i serien betitlad "The dial of destiny". Matinéäventyr med kamp mot nazister och jakt på mytologiska artefakter. Pressbild.

Midsommarveckan erbjuder ett skralt utbud av premiärer när Sverige går in i kollektiv sill- och potatispsykos. Några undantag på repertoaren kanske kan erbjuda tröst efter nubbar och små grodor.

Här är veckans filmer och serier.

FILMER

”Indiana Jones and the dial of destiny” (premiär 28/6)

Harrison Ford är 80 år men vägrar gå i pension. Nu har han tagit på sig hatten igen för den femte filmen i ”Indiana Jones”. En ikonisk filmserie (åtminstone de första tre) om den äventyrlige arkeologen med samma namn. Skapad av Steven Spielberg men den här gången regisserad av ”Ford v Ferrari”-regissören James Mangold, som lotsar Indy genom 1969 för att leta rätt på Arkimedes tidur. Filmen har fått svala förhandsrecensioner men erbjuder garanterat nostalgi.

helskärm Tonåring som lever under vattnet i "Ruby - havsmonstret". Pressbild.

”Ruby - havsmonstret” (28/6)

16-åriga gymnasietjejen Ruby lär sig att hon härstammar från en familj av kungliga ”kraken”-havsmonster, och måste utkämpa ett krig mot sjöjungfrur. Samtidigt försöker hon hantera gymnasiets svåra popularitetstävling. Dreamworks släpper stundtals lite mer utmanande animerade filmer än sin jättekonkurrent Disney. ”Ruby” är dessutom lagom tajmad till badsäsongen.

helskärm En fyra meter lång kille blir kompis med en superhjälte i serien "I am a virgo". Pressbild.

TV/STRÖMMAT

”I am a virgo” (Prime video 23/6)

”Sorry to bother you”-regissören Boots Rileys nya svarta och säkerligen surrealistiska komedi kan säkert hitta en nischad publik. I centrum för handlingen står en fyra meter lång man som vuxit upp på serietidningar och tv avskärmad från omvärlden i Oakland, Kalifornien, och en dag beger sig ut i verkligheten där han blir vän med en superhjälte.

helskärm Idris Elba i serien "Hijack" där en flygkapning utspelar sig i realtid. Pressbild.

”Hijack” (Apple tv+ 28/6)

En flygkapning sker i realtid där Idris Elba spelar huvudrollen som en företagsförhandlare som plötsligt måste använda sina färdigheter för att rädda livet på sig själv och resten av flightens passagerare. Liknar en blandning av ”24” och ”Snakes on a plane”.

”Warrior” (HBO Max 29/6)

Säsong tre av den hårdkokta kampsportsthrillern byggd på manusidéer från Bruce Lee. Serien utspelar sig under Tong-krigen i San Franciscos 1870-tal och bjuder på bländande stunts och koreografi. Med ”Fast and the furious”-regissören Justin Lin och ”Banshee”-skaparen Jonathan Tropper bakom ratten blir det minst sagt ”åka av”.

Övriga premiärer

”Laxbralla” (SVT 23/6)

Säsong två av humorserien med anspråk på samtidssatir.

”Great expectations” (Disney+ 28/6)

BBC-drama baserat på Dickens klassiska coming-of-age-roman får premiär i tv-serieform.

”Älska igen” (SVT 28/6)

Romantiskt komedidrama från England.

”Hudson & Rex” (TV4 28/6)

Säsongspremiär för deckarserien.

”The Witcher” (Netflix 29/6)

Den bok- och tv-spelsbaserade serien om häxkarlar och fantastiska monster återvänder med en tredje säsong.

”Hillsong: A megachurch exposed” (HBO/Discovery 29/6)

Den hippa amerikanska megakyrkan Hillsong lockade till sig kändisar som Justin Bieber innan deras största profil, pastorn Carl Lentz, möttes av en hatstorm för en otrohetsaffär. Anklagelser om utnyttjande av arbetskraft bidrog till varumärkets stora fall.