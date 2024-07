Medryckande om skandalintervjun som fällde en prins

– men ”Scoop” fokuserar för mycket på fel person

Publicerad 2024-04-04

expand-left helskärm ”Scoop”.

Scoop

Regi Philip Martin, med Billie Piper, Gillian Anderson, Rufus Sewell, Keeley Hawes, Romola Garai, Connor Swindells.

FILMRECENSION. ”The crown” må ha avslutats – men Netflix är inte färdiga med det brittiska kungahuset.

”Scoop” skildrar den sensationella skandalintervju som blev början på prins Andrews fall.

BIOGRAFISKT DRAMA I ”Scoop” får vi en dramatisk återgivning av spelet bakom kulisserna inför och under den skandalösa BBC-intervjun med prins Andrew från 2019. En intervju som handlade om prinsens vänskap med den amerikanske sexbrottslingen och pedofilen Jeffrey Epstein och anklagelserna om att han själv skulle ha förgripit sig på en 17-årig flicka – och följdes av att prinsen tvingades avsäga sig sina militära titlar och dra sig tillbaka från alla kungliga uppdrag.

Det är en story som snart även kommer i tv-serieform, i Amazons ”A very royal scandal”, med Michael Sheen som prins Andrew och Ruth Wilson som programmet ”Newsnights” nyhetsankare Emily Maitlis.

Men Netflix hann alltså före, och här är det en plufsig och knappt igenkännlig Rufus Sewell som spelar den förbluffande omdömeslösa prinsen, medan Gillian Anderson gestaltar Maitlis, som alltså var den som så att säga grillade honom till perfektion.

expand-left helskärm Gillian Anderson spelar ”Newsnights” nyhetsankare Emily Maitlis.

expand-left helskärm Rufus Sewell som prins Andrew.

Båda är idealiska för sina roller, men filmens verkliga huvudperson spelas av en hårt blonderad Billie Piper i höga leopardklackar, som producenten och bokaren Sam McAlister, som skötte förhandlingarna med Buckingham Palace genom prinsens privata sekreterare (Keeley Hawes).

Att McAlisters arbete tar så stor plats är på sätt och vis logiskt, eftersom hon var den som säkrade intervjun och Peter Moffats manus dessutom bygger på hennes bok ”Scoops: Behind the scenes of BBC’s most shocking interviews”. Men hennes privatliv som ensamstående mamma och hennes mindervärdeskomplex och känslor av att inte tas på allvar på redaktionen är trots allt det minst intressanta med den här historien, och det är framför allt i scenerna med, och mellan, Anderson och Sewell som ”Scoop” lyfter.

Och det var ju trots allt de två som spelade huvudrollerna i den chockerande tondöva intervju för vilken ordet tågkrasch liksom inte räckte till – och därför kom att beskrivas som ”ett flygplan som kraschade in i en oljetanker, orsakade en tsunami, och utlöste en kärnkraftsexplosion”.

Visas på Netflix, från den 5 april.

