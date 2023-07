Småslö australisk rysare

Run rabbit run

Regi Daina Reid, med Sarah Snook, Lily LaTorre, Neil Melville, Katherine Slattery, Greta Scacchi

FILMRECENSION. Australisk rysare med Sarah Snook i huvudrollen, regisserad av Daina Reid som prisbelönats för sitt arbete med ”The Handmaid’s Tale".

RYSARE. Sarah (Sarah Snook) är en ensamstående mamma som inte bara har en komplicerad relation med sin nyligen demensdrabbade mamma, utan också något trasigt i bagaget. Sedan börjar hennes lilla dotter (Lily LaTorre) dessutom bete sig märkligt. Bär mask, ritar konstigt, säger att hon heter något annat.

I sommar finns minst två australiska rysare att välja på, den här och kommande "Talk to me" som släpps på bio 28 juli. "Run rabbit run" är den svagare av de två. Själva grundidén är genuint otäck, men tyvärr dränker "The Handmaid’s Tale"-regissören Daina Reid den i överanvända grepp. Otäcka teckningar, smällande dörrar, siluetter som dyker upp i mörka bakgrunder och lika plötsligt försvinner, märkliga skador och billiga hoppa till-effekter. Olycksbådande musik och en mamma som befinner sig i gränslandet mellan galenskap och spökskräck. Visserligen fungerar det ofta hjälpligt, särskilt den senare biten – men som helhet är det väl bekant. Sarah Snook kommer inte heller i närheten av sitt fantastiska spel i "Succession", men så har hennes ansikte inte ens i närheten av lika många komplexa lager att leka med.



"Run rabbit run" finns ute som köp-VOD nu, och släpps som hyr-VOD den 17 juli.

