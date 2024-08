Lysande självbiografi av Susan Seidelman

Manliga filmregissörer finns det gott om böcker om.

Susan Seidelmans ”Desperately seeking something” är en lysande självbiografi om hur det är att vara kvinnlig filmskapare i Hollywood.

Titeln anspelar förstås på ”Desperately seeking Susan”, som hennes mest kända film ”Susan, var är du?” (1985) med Madonna och Rosanna Arquette hette i USA. Undertiteln är ”A memoir about movies, mothers and material girls”. Boken, utgiven av St. Martin’s Press, går att beställa via bokaffärer eller direkt från USA på nätet.

För transparansens skull: Jag träffade Susan Seidelman 1982 när hon tävlade i Cannes med debutfilmen ”På driven i New York”. Året efter bodde jag i New York, lärde känna henne ordentligt och började umgås med henne. Det har vi fortsatt att göra, så jag är långt ifrån objektiv i mina åsikter om boken.

Hon tar oss, förstås, med bakom kulisserna på filmen som blev Madonnas genombrott på filmduken samtidigt som hennes musikkarriär exploderade. Hon berättar om tiden på New Yorks filmskola under slutet av 1970-talet, när karriärerna för punk- och new wave-artister och graffitti-konstnärer som alla sedan skulle bli världsberömda tog fart. Skildrar svårigheten att behålla någon slags konstnärlig integritet samtidigt som Hollywood lockar med pengar och kändisskap. Avslöjar hur tufft det är att vara kvinna i en bransch som då var totalt dominerad av män.

Vidare får vi veta hur det gick till när tv-serien ”Sex and the city” startade. Seidelman regisserade pilotavsnitten som satte seriens stil. Hur det är att kombinera föräldraskap med karriär. Och vad som händer när två superstjärnor från film- respektive tv-världen – Meryl Streep och Roseanne Barr – möts framför kameran i ”En hondjävuls liv och lustar” (1989).

Allt berättas frispråkigt och med en självironisk humor. Och med ett känslosamt gravallvar när det handlar om tyngre bitar av hennes liv. Seidelman skrev boken när det inte fanns några andra jobb under pandemin och visar att hon skriver lika bra som hon regisserar.