Tappade håret – under filminspelningen

Stressen blev för mycket för Guldbaggevinnaren Hugo Lilja

avJan-Olov Andersson , Torbjörn Ek

Publicerad: 21 januari 2020 kl. 09:43

Uppdaterad: 21 januari 2020 kl. 09:57

Med fyra Guldbagge-vinster kan han skämta om det.

Men inspelningen av hyllade ”Aniara” ledde till att regissören Hugo Lilja tappade håret.

– Så här går det om man ska ha baggar, då får man lite håravfall, säger han med ett skratt efter Guldbagge-galan.

”Aniara” belönades med fyra Guldbaggar under den svenska filmgalan på måndagskvällen.

Men filmatiseringen av Harry Martinsons berömda rymdepos satte regissörsduon Pella Kågerman och Hugo Lilja under så stor press att Hugo till slut började tappa håret. Efter succén på Guldbagge-galan, där de fick ta emot lika många priser som förhandsfavoriten Levan Akin-regisserade ”And then we danced”, kan duon skämta om det.

Foto: Magnus Sandberg Hugo Lilja visar i Nöjesbladets videointervju hur han tappade håret under inspelningen av prisade filmen ”Aniara”

Stressen blev för mycket

– Vi har stått på huvudet och kämpat loss och du har typ tappat halva håret som inte syns nu, säger Pella Kågerman i Nöjesbladets videointervju.

– Jag har kammat över det, säger Hugo Lilja och fortsätter:

– Men vi har haft turen att jobba med fantastiska skådespelare och ett fantastiskt team som har kämpat.

Foto: Magnus Sandberg Prisade regissören Hugo Lilja tappade håret av stressen under inspelningen av ”Aniara”

Visar upp de kala fläckarna

I intervjun väljer Hugo Lilja att visa upp att han faktiskt tappat håret på vänster sida av huvudet.

– Så här går det om man ska ha baggar, då får man lite håravfall, säger han och skrattar medan Pella Kågerman hjälper honom att visa upp de stora kala fläckarna på huvudet.

– Fyra baggar, then it’s worth it, säger hon medan de båda skrattar.

Men Hugo Lilja kan inte låta bli att lägga till lite allvar trots den uppsluppna stämningen:

– Men Levan fick också fyra och han har håret kvar. Han kanske vet hur man gör på riktigt, vi ska försöka lära oss, säger Hugo Lilja.

”Aniara” vann priser för bästa regi, bästa visuella effekter, bästa kvinnliga huvudroll (Emelie Garbers) och bästa kvinnliga biroll (Bianca Cruzeiro).

Foto: MAGNUS SANDBERG Regissörsduon Pella Kågerman och Hugo Lilja

