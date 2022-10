Pierce Brosnan får äntligen spela superhjälte

Ålder: 69 år.

Bor: I Malibu, Kalifornien.

Familj: Hustrun Keely Smith, fem barn.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare filmer i urval: ”Remington Steele”, ”Välkommen Mrs Doubtfire”, ”Goldeneye”, ”Mars attacks”, ”Tomorrow never dies”, ”Äventyraren Thomas Crown”, ”Världen räcker inte till”, ”Skräddaren i Panama”, ”Die another day”, ”Mamma mia!”, ”The ghost writer”, ”Bröllop i Italien”, ”Mamma mia! Here we go again”, ”Askungen”, ”The king's daughter”.

Aktuell: Med ”Black Adam” som just nu visas på bio.