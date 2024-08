Storslagna stridsscener i nya filmen om kejsar Napoleon

Kärlekshistorien inte lika engagerande

Publicerad 2023-11-23

Napoleon

Regi Ridley Scott, med Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Rupert Everett, Mark Bonnar, Ben Miles, Ludivine Sagnier.

Ridley Scotts ”Napoleon” är en gammaldags storfilm med fantastiska statistfyllda scener och imponerande bilder. Den berättar både om honom som militären/politikern och som den svartsjuke maken. I båda fallen blir det ofärdiga porträtt.

DRAMA Slaget vid Austerlitz 1805 var Napoleons största militära triumf. Det är också den mest imponerande delen i filmen. Det är december, is och snö, mörka soldater i en sekvens som ser svartvit ut förutom blodet som färgar vattnet rött. Minnesvärda spektakulära sekvenser.

Ridley Scott har rutin på storslagna krigsscener. Han tog sig an Napoleon-perioden redan i ”Duellanterna” (1977), och filmer som ”Gladiator”, ”Black hawk down”, ”Kingdom of heaven” och ”Robin Hood” och ”The last duel” har skickligt regisserade bataljer. Han har andra sorters filmberättelser på sin palett, men storfilmen är hans duk.

expand-left helskärm Napoleon i Egypten.

Filmens slag har olika look. Segrarna vid Toulon och Austerlitz, de historiska förlusterna vid marschen mot Moskva och Waterloo. Mycket skickligt filmberättande.

Det går förstås inte att undvika jämförelser mellan militära befälhavare som Napoleon och filmiska härförare som Scott, som leder trupper av hundratals framför och bakom kameran. En del återskapar Napoleons berömda slag med tennsoldater, andra gör film.

Alla pratar engelska

Finns det något mer syfte med ännu en film om Napoleon Bonaparte? Det är inte helt tydligt vad som drivit skaparna bakom den här.

Naturligtvis är det ett problem att alla i filmen pratar engelska; fransmän, österrikare, ryssar. Det blir nästan en chock i en scen när en fransk diplomat plötsligt säger en mening på tyska. Napoleon Bonaparte föddes på Korsika och pratade en sorts italienska som barn. Hans franska brytning var en del av hans sociala komplex. Språk betyder mycket.

Napoleon är en kontroversiell historisk gestalt, även i Frankrike där han både hyllas som militär strateg och kritiseras bland annat för att ha startat den franska kolonialismen. Han var tidig med folkomröstningar och stilbildande lagar, skolor och samhällsorganisering. Gjorde en statskupp och var fruktad tyrann. Filmen handlar mest om fyra av slagen och hans längtan att få en arvinge.

Osäker och svartsjuk Napoleon

Joaquin Phoenix spelar honom som trulig iakttagare. Som militär har han stort självförtroende. Som älskare och make är han osäker och svartsjuk. Filmen ägnar mycket tid åt förhållandet med blivande kejsarinnan Josephine. Vanessa Kirby spelar henne som en skicklig manipulatör och har stark intensitet, men trots att så mycket av berättelsen ägnas deras förhållande är det svårt att gripas.

Det finns mycket att berätta. Alla dessa krig, alla dessa människor som dog. Här finns bara ett litet urval, ibland otydligt förklarat. En del är sant, en del är påhitt. Som historielektion är det marginellt bättre än ABBA-låten. (”My my, at Waterloo Napoleon did surrender”). Filmen slutar med att räkna upp de tre miljoner som dog under strider, men alla offer förblir anonyma statister. Mycket blod och avhuggna kroppsdelar, men aldrig människor med namn eller bakgrund.

Napoleon krigade mot engelsmän i hela sin karriär. Nu formar de hans eftermäle. Rupert Everett är en mycket underhållande hertigen av Wellington som vinner i Waterloo och landsförvisar den besegrade kejsaren till klippön Sankta Helena. Det är kanske Wellington som är Ridley Scotts själsfrände.

Napoleon visas på bio.

expand-left helskärm Jospehine och Napoleon.

