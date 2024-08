Marvel-regissören hoppar av nästa ”Avengers”

TT

Uppdaterad 2023-12-19 | Publicerad 2023-11-16

Regissören Destin Daniel Cretton har varit kopplad till den kommande Marvelfilmen ”Avengers: The Kang Dynasty” sedan förra året, men har nu hoppat av storfilmsprojektet, enligt Hollywood Reporter.

Cretton slog igenom som indiefilmsregissör med det lågmälda dramat ”Short term 12” (2013) men gick vidare till att regissera Marvelfilmen ”Shang-Chi and the legend of the ten rings” (2021).

expand-left helskärm Regissören Destin Daniel Cretton väljer att hoppa av sitt uppdrag som regissör för den kommande "Avengers", samtidigt som filmbolaget Marvel går igenom en stor kris med publiktapp och problem med en kontroversiell stjärna. Arkivbild.

Nyheten om Crettons avhopp kommer tätt efter flera rapporter om kris i den Disneyägda superhjältefabriken. ”The Marvels” som nyligen hade premiär har gått dåligt på biograferna, den senaste i en serie av Marvelfilmer som tjänat in mindre pengar än förväntat. Dessutom överskuggas kommande storsatsningar av en skandal med skådespelaren Jonathan Majors i centrum.

Majors har fått rollen som storskurken Kang the Conqueror i ett flertal kommande projekt, bland annat ”Avengers: The Kang Dynasty” med planerad premiär 2026. Majors står anklagad för misshandel och trakasserier, något som fått Marvel att diskutera möjligheten att byta ut honom helt i sitt ”filmiska universum”.

Den avhoppande regissören Destin Daniel Cretton ska enligt uppgift i stället arbeta på en uppföljare till Marvels ”Shang-Chi”.