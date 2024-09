Superbt uppbyggd spänning i oroväckande thriller

Julia Roberts leder ett toppengäng i ”Leave the world behind”

Publicerad 2023-12-07

Leave the world behind

Regi Sam Esmail, med Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la, Kevin Bacon, Farrah Mackenzie, Charlie Evans.

FILMRECENSION. I ”Mr Robot”-skaparen Sam Esmails snygga Netflix-thriller ”Leave the world behind” tvingas två familjer dela hus medan världen utanför kollapsar.

APOKALYPTISK THRILLER. Sam Esmail, mannen bakom technothriller-serien ”Mr Robot”, spelar vidare på teman som cybersäkerhet, paranoia och misantropi i den här eleganta och underhållande mixen av psykologisk thriller, katastroffilm och satir baserad på Rumaan Alams bok från 2020.

expand-left helskärm ”Leave the world behind”.

Reklamaren Amanda (Julia Roberts) tar med sin lite tafatta man Clay (Ethan Hawke) och sina tonårsbarn på en minisemester på Long Island, där hon har hyrt ett lyxigt hus för att ”komma bort från allt” en stund.

Men det hela börjar dåligt, med en oljetanker som brakar rakt in på stranden där de ligger och solar, och vajsing på både internet och mobiltäckning. Och värre blir det när det knackar på dörren sent på kvällen, och en man (Mahershala Ali) och hans dotter (Myha’la), som påstår sig vara ägare till huset, ber att få stanna kvar över natten eftersom hela New York är utslaget av ett strömavbrott.

expand-left helskärm Julia Roberts i ”Leave the world behind”.

Vad är det egentligen som händer? Och kan två familjer som inte litar på varandra samexistera, medan civilisationen runt dem kollapsar?

Den som vill ha raka svar och en glasklar upplösning riskerar att bli besviken. Men ”Leave the world behind” är en imponerande oroväckande film, med en superbt uppbyggning av spänning, dynamiskt kameraarbete och laddat skådespel.

Visas på Netflix, från den 8 december.

