Sydkoreanskt mysterium med lång brinntid

Foto: Folkets bio. ”Bränd”.

avKarolina Fjellborg

FILM 17 januari 2019 07:00

FILMRECENSION Den sydkoreanska filmpärlan ”Bränd” rör sig från drama till thriller så långsamt och elegant att man knappt märker att det händer.

++++

Bränd

Regi Lee Chang-dong, med bl a Yoo Ah-in, Steven Yeun och Jeon Jong-seo.

DRAMAMYSTERIUM Lee Chang-dongs sydkoreanska "Bränd" är ett triangeldrama, ett eventuellt mordmysterium, och ett kontemplerande över klass, besatthet och giftig manlig, sexuell och social frustration, i ett och samma långsamt pyrande paket.

Jong-su (Yoo Ah-in) drömmer om att bli författare men hankar sig fram som budpojke. En dag springer han på Hae-mi (Jeon Jong-seo), som växte upp i samma by som han själv och nu jobbar som lättklätt lockbete utanför affärer.

De två äter middag ihop, och efter att Jong-su har följt med Hae-mi hem till det extremt lilla rum hon hyr, frågar hon om han kan mata hennes katt medan hon är i Kenya.

Under den kommande tiden utför Jong-su, som har blivit kär i Hae-mi, pliktskyldigt sysslan, trots att han aldrig ser röken av någon katt. Samtidigt flyttar han ut till sin hemby för att ta hand om gården åt sin pappa, som har ett våldsamt humör och står inför rätta för misshandel.

När Hae-mi sedan en dag plötsligt ringer och vill bli hämtad på flygplatsen, har hon Ben ("The walking dead”-stjärnan Steven Yeun) vid sin sida. En stilig, rik och bekymmersfri playboy som är allt som Jong-su inte är – inklusive pyroman och kanske även psykopat.

De tre umgås ett tag på ett märkligt och obekvämt sätt – tills Hae-mi försvinner spårlöst och Jong-su, som blir besatt av att ta reda på vad som har hänt henne, börjar förfölja Ben.

"Bränd", som bygger på en novell av den japanska författaren Haruki Murakami, är en elegant, minimalistisk och kontrollerad film med få svar och dunkel atmosfär, men lång brinntid, som rör sig från drama till thriller i noir-toner så långsamt och listigt att man knappt märker att det händer.



”Bränd” har biopremiär den 18 januari.

