Wes Anderson i kvadrat

”The French Dispatch” – en filmisk uppvisning

”The French Dispatch”

Regi Wes Anderson , med Frances McDormand , Timothée Chalamet , Benicio Del Toro , Tilda Swinton , Léa Seydoux, Bill Murray , Owen Wilson

FILMRECENSION Tre reportage ur en amerikansk tidskrift placerad i en fiktiv fransk stad får liv i Wes Andersons antologifilm.

KOMEDI "'The French Dispatch' väcker liv i en samling historier från den sista utgåvan av en amerikansk tidskrift som publicerades i en fiktiv fransk stad under 1900-talet." Det är sällan man får leta upp de säljiga meningarna på biografernas hemsidor för att kortfattat och hyfsat begripligt kunna formulera vad en film handlar om, men "The French Dispatch" är också mer av en filmisk uppvisning än långfilm med traditionell handling – och regissören Wes Anderson är en superduktig filmgymnast. Han svingar sig mellan den uppenbara kärleken till "The New Yorker", finurligt knas och kufar. Skuttar spänstigt från kärleken till tidningsfolk och det skrivna ordet till känslorna för franska nya vågen och Jacques Tati-drull. Och landar - ta-daa! - tryggt på en tjock matta av de egna manéren.

Anderson kör Anderson i kvadrat. Visserligen med mindre värme än vanligt, men med Frances McDormand, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Owen Wilson och tiotals andra tunga namn, tusen detaljer och precis rätt typsnitt snyggt centrerade i mitten av kvadraten. Robert Yeomans foto är otroligt, "The French Dispatch" är fin för ögonen och djupt imponerande till form och detaljrikedom – men de som vill ha ut mer av film än ren formlek bör söka sig längre än till filmens fiktiva stad, Ennui-sur-Blasé.



Visas på bio.

