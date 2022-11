Total förvirring runt Johnny Depps comeback som Jack Sparrow

Kommer han återvända i ”Pirates of the caribbean” – eller inte?

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Spekulationerna har gått varma sedan i somras.

Nu hävdar några brittiska tidningar att Johnny Depp gör comeback i ”Pirates of the caribbean” – medan andra påstår det motsatta.

Kommer Johnny Depp, 59, få ta på sig pirathatten igen?

Ryktena tog fart sedan en källa sagt till The Sun att en sjätte film i franchisen var på gång med arbetstiteln ”A day at the sea”.

– Johnny kommer att återvända som kapten Jack Sparrow och planen är att börja filma i början februari på en topphemlig plats i Storbritannien, sa källan.

helskärm Kommer Johnny Depp återvända i ”Pirates of the caribbean” – eller inte?

Ryktena falska – eller?

Men nu hävdar konkurrerande tidningen Daily Mail att ryktena är falska. De säger sig ha fått bekräftat att han INTE återvänder.

Depp spelade senast Jack Sparrow i ”Pirates of the caribbean: Dead men tell no tales” 2017, innan producenterna bestämde sig för att de ville få in ”ny energi” i den populära filmserien.

Skådespelaren blev mer eller mindre portad från Hollywood efter att en brittisk domstol 2020 bedömde att ex-hustrun Amber Heards, 36, anklagelser om misshandel till största del var sanna, men vinden vände för Depp när han vann en förtalsrättegång mot henne i somras.

helskärm Johnny Depp som Jack Sparrow.

helskärm Johnny Depp i förtalsrättegången.

Spekulationerna började

Strax efter började det spekuleras i att Johnny Depp skulle göra comeback som Jack Sparrow.

– Jag tror absolut att ”Pirates” är redo att starta om med Johnny som kapten Jack med ombord. Det finns helt enkelt för mycket potential till att bli en riktig kassako, och hans älskade karaktär är så djupt rotad i Disney, sa en producent på Walt Disney Studios till People.