Stallones nya roll: En människoätande haj

Publicerad: 28 mars 2021 kl. 16.28

FILM

FILMTRAILER. Att spela en pratande haj som säger ”nam nam” när han glufsar i sig en människa vore nog vanligtvis en varningssignal för Sylvester Stallone.

Men inte när regissören heter James Gunn.

Ännu ett tecken på att filmbranschen börjar leta sig tillbaka till det normala är att vi ser fler trailers för kommande blockbusters. I veckan dök en förhandstitt på ”The suicide squad” upp. Filmen är ej att förväxla med 2016 års ”Suicide squad”; det är mer än en bestämd artikel som skiljer dem åt.

Formellt sett är det en uppföljare där flera av skådespelarna från första filmen dyker upp, däribland Joel Kinnaman, Viola Davis och Margot Robbie. Däremot slipper vi Jared Letos Joker, som i stället hade en scen i slutet av Zack Snyders HBO Nordic-aktuella nyversion av ”Justice league”, en film som kräver gott sittfläsk och förmodligen en del alkohol för att uppskatta.

Nya ”Suicide squad” ser roligare ut. Regissören är James Gunn, mannen som gav oss ”Guardians of the galaxy”-filmerna och även här är det ett brokigt gäng vi följer. Gunn har försökt fånga känslan i andra världskrigsklassikern ”12 fördömda män” (1967) och det märks i trailern. Och eftersom vi bjöds på Vin Diesel som ett träd i ”Guardians of the galaxy” får vi alltså Sylvester Stallone som en haj i ”The suicide squad”. Shark King är inget eget påfund, utan en hajliknande figur som har förekommit tidigare i serietidningarna. Även Idris Elba och John Cena finns med i rollistan, den senare som Peacemaker, en karaktär som även kommer att få sin egen tv-serie nästa år.

Fräckare och skojigare à la Gunn. Det är ett bra recept. Filmen får svensk biopremiär den 6 augusti.

Av: Stefan Hedmark

