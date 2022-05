”Doctor Strange 2” största premiären hittills i år

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Benedict Cumberbatch spelar Doctor Strange. Pressbild.

Den nya ”Doctor Strange”-filmen ”Doctor Strange in the multiverse of madness” ser ut att bli den mest framgångsrika filmen på biograferna hittills i år.

Marvel-filmen har dragit in 185 miljoner dollar, motsvarande ungefär 1,8 miljarder kronor, under sin premiärhelg på nordamerikanska biografer.

Det är dubbelt så mycket som den första ”Doctor Strange”-filmen från 2016 och 50 miljoner dollar mer än ”The Batman”, som hade premiär i mars i år och då gick upp i topp över årets mest framgångsrika filmer.

Till viss del beror kanske framgångarna på ”Spider-Man: No way home”, som har blivit den tredje mest inkomstbringande filmen genom tiderna sedan premiären i december i fjol.

Benedict Cumberbatchs rollfigur ”Doctor Strange” dök nämligen upp i ”Spider-Man” och ”Doctor Strange in the multiverse of madness” tar sin början några månader efter händelserna i ”No way home”.

Filmen har dessutom haft premiär på fler biografer – och i fler salonger – än vanligt. På en av AMC:s biografer på Manhattan i New York ska man ha visat filmen 70 gånger under en enda dag.