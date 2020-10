Armie Hammer: Under pandemin jobbade jag som hantverkare

Stjärnan om isolering, terapi och varför Hollywood måste göra så många nyinspelningar

Av: Magnus Sundholm

Publicerad: 27 oktober 2020 kl. 20.28

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN Armie Hammer.

HOLLYWOOD. Han är Hollywoods kung av nyinspelningar.

Sverigeaktuella ”Rebecca” följs inom kort av ”Döden på Nilen” och ”Gasljus”.

– Det handlar om ekonomi, säger Armie Hammer.

Skådespelaren Armie Hammer, 34, slog igenom i ”The social network”. För tre år sedan medverkade han i uppmärksammade ”Call me by your name”. Nu sitter han i solen i Los Angeles.

– Jag är hemma i hettan, säger Hammer.

Han hade mycket hellre varit på jobb någonstans. Vi hinner inte prata länge på Zoom innan det framkommer. Han har som många andra svårt att tackla isoleringen som pandemin medfört.

– Det är en galen tid. Det känns som om att vi sätts på prov, säger tvåbarnspappan som nyss skilt sig.

Tog jobb som hantverkare

Han försöker utnyttja sin påtvingade ledighet, han vill inte bara drälla omkring. Men vad som väntade hade han – för bara ett år sedan – inte ens kunnat drömma om.

– Ett tag bodde jag hos en kompis ute i öknen som köpt ett motell. Jag jobbade som hantverkare. Jag har försökt skaffa något annat, men i min bransch är det ingen som gör något.

Lyckligtvis hann han slutföra projekt som Netflix-dramat ”Rebecca” innan Hollywood i mars stoppade alla produktioner.

Foto: Kerry Brown / Netflix Armie Hammer och Lily James i ”Rebecca”.

Filmen bygger på Daphne du Mauriers roman, som Alfred Hitchcock tacklade 1940.

– Det var inte helt lätt att gå i Laurence Oliviers fotspår. Han var så skicklig att han bokstavligen fick ett skådespelarpris uppkallat efter sig, säger Hammer.

– Men jag gillade att han var 33 när han gjorde filmen, precis som jag var. När vi drog igång produktionen gjorde vi vår egen bearbetning av boken. I jämförelse med Hitchcocks version ligger faktiskt vår närmare originalet.

”Började prata med terapeuter”

Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN Armie Hammer.

”Rebecca” handlar om en nygift kvinna (spelad av Lily James). Efter en himlastormande romans i södra Europa anländer hon till maken Maxim de Winters gods på den engelska kusten. Där blir han en annan person.

– Max har gått igenom mycket trauma och känslomässig smärta. Han bär med sig det eftersom han inte kan kommunicera det han känner.

Just det har Hammer försökt ändra på hos sig själv.

– Jag tror starkt på hälsosam, radikalt ärlig kommunikation. Man ska kunna prata om allt. Vi människor är långt ifrån felfria. När viruset rullade in började jag prata med terapeuter.

”Finansiell grej”

Härnäst väntar ”Döden på Nilen”, som har svensk biopremiär i december. Det är Kenneth Branagh som efter fjolårets ”Orientexpressen” tar sig an ytterligare en Agatha Christie-deckare.

– Jag hade varken läst boken eller sett några tidigare filmversioner när jag fick jobbet.

Efter det ska en annan klassiker, ”Gasljus”, bli tv-serie på Apples plattform.

Hammer är inte förvånad över att Hollywood väljer att upprepa gamla succéer.

– Rättigheterna till historierna löper ut efter en viss tid. Görs inget aktivt med materialet tappar man det. Det är därför man återvänder gång på gång – för att behålla rättigheterna. Det är en finansiell grej.

