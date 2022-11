LISTA: 7 nya kanonfilmer på bio

Skräckig lyxmat, lyxigt kostymdrama och brutal general

Aftonbladet Nöjes recensenter plockar ut 7 bra biofilmer som du borde se nu.

ANIMERAD BARNFILM

Affischen signalerar dussinäventyr, men filmen imponerar och överraskar från start. Berättelsen om tre generationer ur familjen Clyde som utforskar en ny värld rymmer inte bara underhållande dialog, fantasivärldar och action, utan också en medvetenhet som genomsyrar allt från handling till olika kroppar och sorter. (Emma Gray Munthe)

KRIGSDRAMA

Som ren action-blockbuster gör ”The woman king” exakt vad den ska göra. Det är brutalt och spännande, med en kraftfull insats av Viola Davis som en general med många ärr, både psykiskt och fysiskt. Majestätisk Hollywoodunderhållning, baserad på en verklig historia om kvinnliga krigare som hamnar i konflikt med ett grannland i Västafrika på 1800-talet. (Stefan Hedmark)

DRAMA

Tidigare i år kom HBO-dokumentären "The Janes", om det Chicago-baserade kvinnonätverk som i slutet av 60-talet hjälpte till med runt 11 000 säkra aborter när sådana fortfarande var olagliga. Det här är spelfilmen, med "Carol"-manusförfattaren Phyllis Nagy bakom kameran och bland annat Elizabeth Banks och en ljuvlig Sigourney Weaver framför den. Snyggt och underhållande. (Emma Gray Munthe)

DRAMA

Journalisterna Jodi Kantors och Megan Twoheys Pulitzer-vinnande "She said" handlar om grävarbetet bakom New York Times-artikeln som i oktober 2017 knäckte Harvey Weinstein. Boken är filmisk, intensiv och oerhört välskriven – och regissören Maria Schrader och manusförfattaren Rebecca Lenkiewicz har lyckats över all förväntan, utan att alls göra en så genomsentimental film som det hade kunnat bli. (Emma Gray Munthe)

"The menu".

SKRÄCKKOMEDI

Det börjar som en träffsäker om än lätt överdriven satir över de lyxkrogar som serverar menyer med konstiga ingredienser, lite skitnödigt presenterade, här av mästerkocken Slowik (Ralph Fiennes) som driver krogen på en ö dit alla gäster får skjuts med en båt. Knappt halvvägs in, förvandlas filmen snarare till en makaber skräckfilm. Djupt obehaglig och totalt oförutsägbar. (Jan-Olov Andersson)

DRAMA

Rose (Annabelle Lengronne) är drygt 30 och har kommit till Paris från Elfenbenskusten med sina två unga söner. Hon vill att de ska få ett bättre liv än hon. Samtidigt vill hon inte offra allt. I jobbet som hotellstäderska träffar hon många män. En av dem, gifte Thierry (Thibaut Evrard), erbjuder henne att flytta med honom till en annan stad, som hans älskarinna. Lengronne är fantastisk i huvudrollen. (Jan-Olov Andersson)

DRAMA

Emma Mackey, från Netflix-serien ”Sex education”, är fullkomligt lysande som ”Svindlande höjder”-författaren Emily Brontë. Äger filmduken hela tiden. Hennes Emily Brontë är lite av en enstöring som lever i sin egen fantasivärld och med den omgivande naturen. Regidebutanten Frances O'Connor, annars mer känd som skådespelare, blandar historiska fakta med egna påhitt, vilket gör denna blandning av kostymdrama och författarporträtt till en riktig höjdare. (Jan-Olov Andersson)

