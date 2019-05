Filmfestivalen i Cannes + FÖLJ

Skämtaren Bill Murray hamnar lite snett på filmfestivalen Cannes



1 av 2 | Foto: John Phillips / Getty Images Europe Tilda Swinton, Selena Gomez och Bill Murray pratar om "The dead don t die" på filmfestivalen i Cannes.

avJan-Olov Andersson

FILM 16 maj 2019 00:21

CANNES. Tusentals poliser, det är hemligt hur många, garanterar säkerheten på filmfestivalen.

Zombieinvasionen på biograferna i Jim Jarmusch-filmen kan dock ingen stoppa.

Fast på presskonferensen tar filmens polis Bill Murray kommandot, med allt från roliga till sexistiska skämt.

Bill Murray, 68, är inte som andra filmstjärnor.

För tolv år sedan, inbjuden till en golftävling i Stockholm av vännen Jesper Parnevik, slutade kvällen med att Murray greps av polisen, inte helt nykter, när han snurrade omkring i golfbil mitt på Stureplan.

Det går många historier om honom. Som att han för några år sedan oväntat dök upp på en studentfest i Skottland, festade några timmar och sedan insisterade på att få ta hand om disken mot slutet.

Han är också svårflirtad när det gäller jobb. Har ingen agent eller manager utan de som vill jobba med honom får läsa in meddelanden på en telefonsvarare, som han lyssnar av högst oregelbundet.

Kommer undan med sexistiskt skämt

När regissören till ”The dead don't die”, Jim Jarmusch, och skådespelarna Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Selena Gomez och Murray intar podiet i festivalpalatsets presskonferenssal, börjar Murray omedelbart skämta.

Och han gör det så fyndigt om rädslan för zombier i Cannes, om varför han ville jobba med Jarmusch, om varför han vill skådespela över huvud taget, att han till sist även kommer undan med ett sexistiskt skämt som inte borde landa så bra efter #metoo.

Min unga spanska kollega Laura frågar vad han ska jaga i nästa film, efter spöken (”Ghostbusters”-filmerna) och zombier (nya filmen) och om han tror på ett liv efter döden.

Det blir mer en lite nervös tystnad än skratt när Bill Murray tittar på henne och säger:

– Jag tror på ett liv efter döden för somliga, men absolut inte alla. Men dig ska jag jaga. Det är vad jag ska göra, jaga dig.

Kängor mot Trump

I filmen spelar Murray, Chloë Sevigny och Adam Driver (som hade åkt tillbaka till New York efter galapremiären, han spelar teater där) tre poliser som ska försöka rädda en amerikansk småstad där zombieinvasionen tar fart.

På radion hör vi ständigt rapporter om att klimatförändringar är skurken i dramat. En reaktionär farmare (Steve Buscemi) i filmen bär en basebollkeps med orden Make America white again.

Två tydliga om än lite subtila skämt mot Donald Trump. Men Jim Jarmusch tonar ned det politiska budskapet i filmen.

– Zombier som metaforer för många saker… när jag läste recensionerna i morse, hade man tolkat in saker i filmen som jag aldrig haft en tanke på. Mest har jag försökt göra en underhållande film i George A. Romeros anda, han har ju till stor del skapat genren, säger han.

FOTNOT: George A. Romero (1940-2017) formade genren zombiefilm med ”Night of the living dead” (1968) och ”Dawn of the dead” (1978).

