Ruth Bader Ginsburg + FÖLJ

”RBG” – en inspirerande hyllning av en amerikansk supertant

Foto: NonStop Entertainment. ”RBG”.

FILM 14 september 2018 08:20

FILMRECENSION Den nu 85-åriga juristen och kvinnorättskämpen Ruth Bader Ginsburg har gått och blivit populärkulturellt kreddig på ålderns höst, och i dokumentären ”RBG” hyllas hon som en superhjälte.

+++

RBG

Av Betsy West och Julie Cohen, med bl a Ruth Bader Ginsburg, Jane Ginsburg och James Steven Ginsburg.



DOKUMENTÄR "Det närmaste en superhjälte jag känner." Så beskriver en av rösterna i Betsy Wests och Julie Cohens "RBG" den nu 85-åriga Ruth Bader Ginsburg – den briljanta, banbrytande amerikanska jurist som under hela sin långa karriär har kämpat för jämlikhet och kvinnors rättigheter, sedan 1993 är en av nio domare i USA:s högsta domstol, och på ålderns höst har gått och blivit popkulturellt kreddig. (Titeln "RBG" syftar på hennes nätsmeknamn Notorious R.B.G. – vilket alltså är en jämförelse med rapparen The Notorious B.I.G.)

Och att kvinnan är en verklig amerikansk (pytteliten) superhjälte är i princip också kontentan av hela den här dokumentären, som är inspirerande, lärorik, underhållande, och dessutom oväntat romantisk, då stort utrymme ges till Ginsburgs förhållande med sitt livs kärlek – men någonstans på vägen går aningen överstyr med idoliserandet.



”RBG” har biopremiär den 14 september.





Snabbfakta



Dokumentär om kvinnorättskämpen Ruth Bader Ginsburgs juridiska livsverk. Den som sedan vill ha mera Ginsburg kan hålla utkik efter spelfilmen "On the basis of sex", med Felicity Jones i rollen som henne. Förväntas ha premiär i början av 2019.

LÄS OCKSÅ Brutalt om brittiske boxaren Billy bakom lås och bom

LÄS OCKSÅ Ren galenskap i Predators comeback

14 september 2018 08:20