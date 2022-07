Nya ”Downton Abbey”-filmen – ungefär som väntat

Förvecklingarna bland herrskap och tjänstefolk på Downton Abbey fortsätter.

Nu med ett omtvistat arv och en filminspelning på godset.

Fansen av tv-serien lär knappast bli besvikna.

DRAMA

Downton Abbey: En ny era

Regi: Simon Curtis, med Maggie Smith, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Dominic West, Laura Haddock, Hugh Dancy.

Tv-serien var inte bara den mest påkostade som hade gjorts i Storbritannien när den hade premiär 2010, det blev också det mest framgångsrika kostymdramat sedan ”En förlorad värld” från 1981.

Sex säsonger, tre julspecialer och en långfilm. Och nu en långfilm till.

Alla personer från tidigare är med, med ett undantag, hen förklaras vara bortrest.

Tv-seriens skapare Julian Fellowes håller skickligt ihop alla intriger när det gäller romanser och annat, både bland herrskap och tjänstefolk, samtidigt som han introducerar två helt nya stora händelser: Lady Grantham, Violet Crawley (Maggie Smith), har ärvt en stor lyxvilla på franska rivieran.

Och ett filmteam vill hyra godset och göra en påkostad stumfilm där.

Violet skickar sonen (Hugh Bonneville), hans fru (Elizabeth McGovern) och några till ur familjen för att besöka Frankrike och reda ut alla turer. Där väntar en bitter änka (Nathalie Baye) som givetvis undrar varför hennes döda make inte låter henne ärva lyxvillan. Vad har Violet egentligen haft för sig i sin ungdom där i Frankrike?

Och hemma på godset diskuteras det för-och-emot om man ska släppa in filmteamet. Till sist blir det så. Det innebär ju ett rejält pengatillskott, taket behöver rustas upp, och dessutom blir tjänstefolket glada när de får se ett par riktiga filmstjärnor (Dominick West, Laura Haddock) in action.

Mary (Michelle Dockery) blir den som blir ansvarig för att ta emot filmteamet och hon får en viktig roll under inspelningen, inte bara för att regissören (Hugh Dancy) blir uppenbart förtjust i henne. Även några ur tjänstefolket får en avgörande betydelse för hur det problemfyllda filmäventyret slutar. Inspelningen äger nämligen rum i skiftet mellan stum- och pratfilm.

Om undertiteln ”En ny era” innebär att vi kan förvänta oss ännu fler filmer i serien återstår att se. Underlag för en fortsättning finns absolut.

I det stora hela är alltihop precis så där påkostat, snyggt, välspelat och lagom dramatiskt som man hade förväntat sig. Varken mer eller mindre.

