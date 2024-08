LISTA: 6 bra filmer att streama och hyra

Premiär för Dune 2 på Max, maktkamp i skolan och fyrplus-Bamse

Publicerad 2024-05-24

Aftonbladet Nöjes filmprofiler plockar ut sex bra filmer på streaming- och hyrtjänsterna som du borde se.

expand-left helskärm ”Dune: Part two”.

pullquote Filmen är en fest för både ögonen och öronen

Andra filmen tar vid direkt efter den första. Här finns svek, krig och kärlek om vi ska förenkla intrigerna lite grann, det är mycket mer, en del kanske bara blir helt begripligt om man har läst boken. Filmen är en fest för både ögonen och öronen, men den är också för lång och rörig. Imponerar mer än den berör. Allra mest står Austin Butler ut i rollen som en släkting till baron Harkonnen (Stellan Skarsgård). (Jan-Olov Andersson)

Nytt på Max.

Emma Mackey, från Netflix-serien "Sex education", är fullkomligt lysande i titelrollen. Äger filmduken hela tiden. Hennes Emily Brontë är lite av en enstöring som lever i sin egen fantasivärld och med den omgivande naturen. Regidebutanten Frances O'Connor, annars mer känd som skådespelare, blandar historiska fakta med egna påhitt, vilket gör denna blandning av kostymdrama och författarporträtt till en riktig höjdare. (Jan-Olov Andersson)

Nytt på Draken Film.

expand-left helskärm ”Bamse och världens minsta äventyr”.

När ingen vill leka drar Nalle-Maja ut själv – och råkar dricka helt fel saft hemma hos en sovande Skalman. Plopp! Hon blir pytteliten, och gräset på ängarna en djungel. En hel del roliga repliker, mycket värme och spänning på gränsen till thriller för de små. Rolf Lassgårds röst som Bamse är lugn och trygg, Johan Glans och Jesper Rönndahl är urkul som Lille Skutt och hjältegroda i mask och mantel. (Emma Gray Munthe)

Nytt att hyra.

expand-left helskärm ”Lärarrummet”.

Tysklands Oscarsbidrag i år handlar om Carla Nowak, en 30+-någonting lärare för en sjunde klass i en tysk skola. Hon är en sann idealist, men två stölder vänder upp och ned på allas tillvaro och en maktkamp utspelas. Skoltristessen är perfekt fångad, utmärkta barnskådespelare och Leonie Benesch är fantastiskt uttrycksfull i huvudrollen. (Jan-Olov Andersson)

Nytt på TriArt Play.

expand-left helskärm ”När Sophia mötte Sylvain”.

pullquote Vasst skrivet, perfekt rollbesatt, roligt, smart, insiktsfullt och sexigt

En kanadensisk karamell om kärlek, sex, klass och kvinnlig medelålderskris. Sophia (Magalie Lépine Blondeau) är en filosofiprofessor i 40-årsåldern, som rör sig i intellektuella vänsterkretsar i storstaden. Plötsligt möter hon hantverkaren Sylvain (Pierre-Yves Cardinal), som bor på landet. Saker och ting blir komplicerade. Vasst skrivet, perfekt rollbesatt, roligt, smart, insiktsfullt och sexigt. (Karolina Fjellborg)

Nytt på TriArt Play.

Stop making sense

En av tidernas mest hyllade konsertfilmer, vid sidan om Scorseses "The last waltz" (1978), spelades in under fyra magiska kvällar med Talking Heads 1984. I höstas släppte den digitalt uppfräschade versionen på bio. Full fokus på bandet (publiken syns knappt) som spelar några av sina största hits, men det är långt ifrån en trött pr-kupp. Regissören Jonathan Demme och hans fotograf Jordan Cronenweth planerade och ljussatte filmen på banbrytande vis. (Stefan Hedmark)

Nytt på TriArt Play.

