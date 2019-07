Stellan Skarsgård + FÖLJ

Mästerlig Stellan Skarsgård i film efter norsk boksuccé

avJan-Olov Andersson

FILM 25 juli 2019 08:31

++++

Ut och stjäla hästar

Regi Hans Petter Moland, med Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, Tobias Santelmann, Danica Curcic, Gard B. Eidsvold, Pål Sverre Hagen.

drama

Norske regissören Hans Petter Moland har nu gjort sin femte film med Stellan Skarsgård i huvudrollen.

Han har en förmåga att alltid locka fram det allra bästa ur den svenska skådespelarstjärnan.

På samma sätt som dansk litteratur tidigt på 1990-talet fick en världssuccé med Peter Høegs ”Fröken Smillas känsla för snö”, fick Norge en liknande framgång med Per Pettersons ”Ut och stjäla hästar” cirka tio år senare.

Bille August högg ganska snabbt och filmade den danska boken med stjärnor som Julia Ormond, Gabriel Byrne, Vanessa Redgrave och Richard Harris (1930-2002). Klart godkänd, utan att riktigt leva upp till de förväntningar boken skapade.

Efter flera försök, blev den norska succéboken inte film förrän Hans Petter Moland tog tag i projektet. Och satte sin svenska favoritskådespelare Stellan Skarsgård, de har gjort fyra filmer ihop tidigare, i huvudrollen.

Ungefär hälften av filmen utspelas under 1940-talet, under och strax efter andra världskriget. Nazisternas ockupation av Norge finns med som en del i intrigen. Men det är framför allt huvudpersonen Tronds upplevelser som tonåring (då spelas han av Jon Ranes) som står i centrum. Hans familj och hur den splittras.

Där finns vådaskott med dödlig utgång, andra olyckor, otrohet och svek. Bok- och filmtiteln kommer, bland annat, från det faktum att Trond och hans vänner ibland tar sig ridturer på hästar som inte tillhör dem.

I modern tid utspelas filmen i samma miljö 1999. Trond Sander spelas nu av Stellan Skarsgård, som en lite bitter ensamvarg som bara vill vara ifred med sin hund. Han har flyttat tillbaka till barndomstrakterna. Hustrun är död, i en bilolycka där Trond satt bakom ratten. Han har en granne (Bjørn Floberg) som han genast känner igen från det förflutna. Dessa ”gubbars” samtal visar upp en sällan skådad perfektionism när det gäller skådespeleri, hur man skapar lågmäld dramatik med hjälp av blickar och kroppsspråk, för dialogen är sparsmakad.

Över huvud taget visar Skarsgård här varför han är en mästare i sitt yrke. Hans berättarröst ligger över bilder från både 1999 och det förflutna. För mycket berättarröster är ofta ett gissel i filmer, här är det tvärtom, det fördjupar både dramatiska händelser och vardagliga göromål.

Ett mycket engagerande drama, med sällsynt vackra naturbilder som fond. Filmfotografen Rasmus Videbæk prisades också för sitt foto på Berlins filmfestival tidigare i år.

SE OCKSÅ: ”Tell it to the bees”. Lesbisk kärlekshistoria som också bygger på en bok. Fast Fiona Shaws roman har inte översatts till svenska.

VISSTE DU ATT… Stellan Skarsgård även ganska nyligen har filmat med Hans Petter Molands fru, regissören Maria Sødahl?

JUST NU… har Stellan Skarsgård nyligen avslutat inspelningen av sina scener i Denis Villeneuves påkostade sci fi-film ”Dune”.