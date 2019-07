Filmrecensioner + FÖLJ

Norrmalmstorgsdramat blir mest mörk komedi

avJan-Olov Andersson

FILM 5 juli 2019 13:33

+++

Stockholm

Regi Robert Budreau, med Ethan Hawke, Noomi Rapace, Mark Strong, Christopher Heyerdahl, Bea Santon, Thorbjørn Harr, Shanti Roney.

Thriller



Nu har Norrmalmstorgsdramat körts genom Hollywoodfabriken.

Då blir det mer mörk komedi än spännande thriller.

En film som knappast hade blivit av om det hade handlat om vilket bankrån-som-övergår-i-gisslandrama-som-helst.

Norrmalmstorgsdramat, som fängslade hela svenska folket 23-28 augusti 1973, gav ju upphov till det så kallade Stockholmssyndromet. Ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer eller personer som tagits som gisslan, till viss del tar parti för förövarna i stället för de som ska rädda dem.

Begreppet har sedan det myntades använts av psykologer runt hela världen.

Det är väl därför det görs en amerikansk film med hyfsat stora stjärnor om ett tämligen misslyckat bankrån i Stockholm för 46 år sedan.

Jan-Erik ”Janne” Olsson, en fånge på permission, gick in på Kreditbanken vid Norrmalmstorg beväpnad med kpist. Han tog några som gisslan. Han krävde att den beryktade svenska brottslingen Clark Olofsson skulle hämtas dit som förhandlare med polisen. Och så vidare, upplösningen ska inte avslöjas för dem som nu inte minns eller var födda när alltihop ägde rum.



1 av 2 | Foto: Joel C Ryan / TT / NTB Scanpix Noomi Rapace.

I filmen har de andra namn. Rånaren Lars Nyström (Ethan Hawke) framstår som lite av en korsning av hippie och mc-knutte. Clark Olofsson-rollen, här med namnet Gunnar Sorensson, spelas av Mark Strong. Ganska snabbt hamnar de båda i konflikt med varandra.

Poliserna som ska rädda gisslan, framstår snarare som ett hot för dem. Mycket djupare än så gräver man inte i begreppet Stockholmssyndromet.

Särskilt spännande blir det väl aldrig, filmen fungerar bättre som en svart komedi om en klumpig bankrånare och tafatta poliser.

Ethan Hawke är färgstarkt galen i huvudrollen. Sannolikt har han fått härja ganska fritt i rollen, då regissören Robert Budreau lär vara Hawke evigt tacksam då Chet Baker-biografin ”Born to be blue” (2015) med Hawke blev regissörens inträdesbiljett till Hollywood.

Klart bäst är Noomi Rapace som en i gisslan. Hon spelar den gifta tvåbarnsmamman som mycket medvetet är strategisk i sitt förhållande till såväl förövarna som polisen. Hennes enda mål är att klara livhanken i en situation där hon inte kan lita på någon.

På alla tänkbara sätt är Håkan Lindhés tv-drama ”Norrmalmstorg” (2003) med Torkel Petersson, Shanti Roney, Melinda Kinnaman med flera en mycket bättre film, mer nära de verkliga händelserna.

SE OCKSÅ: ”Norrmalmstorg”. Det svenska tv-dramat om händelserna finns på SVT:s Öppet arkiv.

VISSTE DU ATT… Shanti Roney som spelade Clark Olofsson i den svenska tv-filmen, är med här också? Han har en liten roll, som Olof Palme.

JUST NU… har Noomi Rapace filmat ”The secrets we keep”, om en kvinna som har överlevt koncentrationslägren under andra världskriget.