Nyskapande norsk zombiefilm

Bygger på John Ajvide Lindqvists succéroman

Uppdaterad 2024-04-17 | Publicerad 2024-03-15

Regi Thea Hvistendahl, med Renate Reinsve, Bjørn Sundquist, Bente Børsum, Anders Danielsen Lie, Bahar Pars, Inesa Dauksta.

Zombiefilmer kan se ut på många sätt.

Garanterat liknar norska ”Hanteringen av odöda” inget annat i den genren.

THRILLER. George A Romero (1940–2017) satte stilen för zombiegenren med sina banbrytande ”Night of the living dead” (1968) och ”Dawn of the dead” (1978). Den sistnämnda hade den kanske mest ultimata reklamslogan man kan tänka sig för att beskriva innehållet i en film: When there’s no more room in hell, the dead will walk the earth.

Sedan dess har zombier hasat sig fram långsamt i sin jakt på mänskligt kött i film efter film.

Danny Boyles ”28 days later” (2002) och ”World war Z” (2013) med Brad Pitt introducerade zombier som sprang efter sina tilltänkta offer i en rasande fart.

Jim Jarmusch gjorde sin zombievariant i ”The dead don’t die” (2019), med sin typiskt lakoniska och självmedvetna humor. Deadpan, som den heter på engelska.

Norska debutanten Thea Hvistendahl, som har gjort kortfilmer som varit uppmärksammade i sitt hemland, har också en alldeles egen stil.

Här handlar det om smärtsam och rörande sorg. Om en enorm saknad efter någon som gått bort.

En morfar (Bjørn Sundquist) vill ha sitt döda barnbarn tillbaka, allra mest för att han lider av hur dottern (Renate Reinsve) håller på att gå sönder av sorg.

En äldre kvinna (Bente Børsum) har just mist sin partner (Olga Damani).

En stå upp-komiker (Anders Danielsen Lie) har ett perfekt liv med barn och fru (Bahar Pars), tills hon blir en slags levande död efter en bilolycka.

Och så händer det saker. Märkliga elavbrott, larm på bilar som börjar tuta och andra saker. Och så vaknar några av de döda till liv igen…

Men de levande döda blir inte självklart zombier i traditionell mening. Den här historien är mer melankolisk och tankeväckande. Lite som Tomas Alfredsons vampyrfilm ”Låt den rätte komma in” (2008). Och det är ju inte så konstigt, förstås, för även den här filmen har en roman av svenska succéförfattaren John Ajvide Lindqvist som förlaga.

Här handskas man med zombiemyten stundtals på ett traditionellt sätt, men oftast i en nyskapande anda.

Hvistendahl berättar med sparsam dialog, ett suggestivt bildspråk, förstärkt av originell musik. Och till sin hjälp har hon en utmärkt ensemble, med Renate Reinsve i spetsen, i sin första norska huvudroll sedan hon vann skådespelarpriset i Cannes för Joachim Triers mästerliga ”Världens värsta människa” för tre år sedan.

Filmen visas på bio.

