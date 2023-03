Nya ”Creed”-filmen är i samma anda som de två första

Och filmen klarar sig bra utan Sylvester Stallone

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm

Creed III

Regi Michael B Jordan, med honom själv, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Phylicia Rashad.

Det är en så kallad franchise som funnits sedan 1976.

Men det är först med ”Creed”-filmerna som det har fått nytt blod.

DRAMA. Trefaldigt Oscarsbelönade ”Rocky” (1976) med Sylvester Stallone är med all rätt en filmklassiker. Sedan mjölkades konceptet ur med fem allt sämre uppföljare åren 1979–2006.

Regissören Ryan Coogler, nu ännu mer känd för ”Black Panther”-filmerna, blåste nytt liv i denna franchise med ”Creed” (2015). Där stod unga boxarlöftet Adonis Creed (Michael B Jordan) i centrum, tränad av Stallones Rocky, en gång i tiden rival till Creeds pappa.

I denna tredje film har Adonis Creed lagt handskarna på hyllan. Bor i Los Angeles med hustrun, popstjärnan Bianca (Tessa Thompson), som också har slutat uppträda, för att i stället vara låtskrivare och producent åt andra artister. Tillsammans har de fullt upp med att ta hand om hörselskadade dottern (charmtrollet Mila Davis-Kent). Helt oväntat dyker då någon från Adonis Creeds förflutna upp, när hans liv var på väg att spåra ur åt det kriminella hållet. En på den tiden lovande boxare, Damian ”Dame” Anderson (Jonathan Majors), är frigiven efter ett långt fängelsestraff. Och så rullar en historia om svek och hämnd igång. Och – naturligtvis – blir det också ett antal maffiga boxningsmatcher.

helskärm Jonathan Majors i ”Creed III.”

Att färgstarka Jonathan Majors har har blivit Marvel Cinematic Universes nya bad guy, som Kang the Conqueror, är inte svårt att förstå, han är verkligen bra, även om den just nu bioaktuella filmen där han introduceras i rollen, ”Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, inte är en särskilt bra film.

Michael B Jordan har även med den äran tagit över regirollen den här gången, Ryan Coogler är nu ”bara” idéspruta och medproducent.

Sylvester Stallone, som i de tidigare ”Creed”-filmerna har spelat Adonis Creeds mentor och tränare och blev Oscarsnominerad för bästa biroll efter den första filmen, är inte alls med längre. Enligt uppgift för att han inte tycker om den riktning som den nya filmen har tagit. Han verkar också bitter för att han inte har några som helst rättigheter till Rocky Balboa, den rollfigur han en gång skapade.

Hur som helst, ”Creed III” är en proffsigt gjort underhållningsfilm.

De som gillar de två första ”Creed”-filmerna, lär knappast bli besvikna.

Filmen visas på bio.

helskärm

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och Twitter för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.