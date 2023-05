Sorg, systerskap och 60-talets kvinnoroller

Publicerad: I dag 11.58

Regi Kamila Andini, med Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy Bening Swara, Ibnu Jamil

FILMRECENSION. Nana håller på att kvävas i äktenskapet med en ständigt otrogen man, och minns kärleken hon förlorat.

DRAMA. "Hur länge kommer minnet av honom att stanna hos mig?" En kvinna med en bebis i famnen tittar på en man längre bort i skogen till dess att han plötsligt försvinner. Gränserna mellan Nanas nu och då, drömmar och minnen fortsätter sedan att vara vaga i "Innan, nu och då". I filmens nu har hon för länge sedan förlorat sin familj i konflikterna kring och efter Indonesiens självständighet, och är gift med en ständigt otrogen äldre man. Sköter hemmet, gömmer sina känslor, kvävs av 60-talets kvinnoroll – tills hon hittar systerskap hos mannens älskarinna.

Regissören Kamila Andini är tydligt influerad av Wong Kar-wai, och här finns fler än en och annan doftpust från hans mästerverk "In the mood for love": stråkarna och de många smäktande sångerna på soundtracket, slowmotionbilder, sinnligheten och det bitterljuva i de små gesterna, blickarna och beröringarna. Just därför blir slutkänslan "sevärd, men inte lika bra".



Visas på bio.

