Lars von Trier på gång med ny film – efter Parkinsonsbeskedet

Inga detaljer kända

TT-Ritzau

Uppdaterad 10.59 | Publicerad 10.45

Lars von Trier är på gång med en ny film.

Danska filminstitutet har beviljat stöd till en ny långfilm med titeln ”After”.

I övrigt är inga detaljer, som skådespelare, handling eller premiärdatum, klara.

2022 meddelade filmbolaget Zentropa att von Trier lider av Parkinsons sjukdom, men rykten om att han ska göra film igen har figurerat en tid.

Lars von Trier. Arkivbild.

Lars von Trier regisserade senast den tredje säsongen av tv-serien ”Riket”, som hade premiär 2022. Tidigare har han gjort filmer som ”Breaking the waves”, ”Dancer in the dark” och ”Melancholia”.