Trump-filmen är lika kaxig som kontroversiell

”The Apprentice” – en film för de redan frälsta

Uppdaterad 10.48 | Publicerad 09.43

expand-left helskärm Jeremy Strong och Sebastian Stan i ”The Apprentice”

The Apprentice

Regi Ali Abbasi, med Sebastian Stan, Jeremy Strong, Maria Bakalova, Martin Donovan.

FILMRECENSION. Ali Abbasis omsurrade film om Donald Trump är kontroversiell, och Team Trump har reagerat med hot om stämning.

BIOPIC. "People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I’m not a crook.”

Ali Abbasi öppnar hårt med klippet från en av presskonferenserna som Richard Nixon höll när Watergateskandalen mullrade. Tonen är satt, filmen om Donald Trump kan börja – och gör det med ett kollage över New Yorkskt 70-tal. Punk och neon, porrklubbar och hemlösa.

Trump (Sebastian Stan) är en tafatt spoling, vill slå sig loss från pappa fastighetsmagnaten och själv bli rik och känd. Vägen mot målet börjar när Roy Cohn (en briljant Jeremy Strong) tar honom under sina vingar. Den fulspelande och skrupelfrie advokaten med makt över lag, media och politik, Joseph McCarthys högra hand under häxjakten på kommunister och homosexuella.

Maniskt skämtande om bögar och judar, själv både och – även om han förnekade det förra till sin död i AIDS 1986.

Cohn lärde Trump alla sina trix, och gav honom tre regler:



1. Attackera. 2. Förneka allt. 3. Utropa dig alltid till segrare, erkänn aldrig nederlag.



Ur ett monster föddes ett annat, mattan för dagens politiska cirkus var utrullad.

expand-left helskärm ”The Apprentice”

Abbasi och manusförfattaren Gabriel Sherman håller inte igen, väjer inte för våldtäkten som Trumps exfru Ivana (Maria Bakalova) beskrivit. Petar i fulspel, pillerknaprande, impotens, fix av kala fläckar på huvudet och groteska fettsugningar. Man kan skratta åt fåfängan och det uppblåsta egot, men skrattet fastnar ofta i halsen.

Arkivbilder varvas snyggt och sömlöst med fotot och miljöerna, Stan har fångat Trump väl. Att hans Trump begåvats med i alla fall några mänskliga och varma känslor bidrar möjligen till en nypa nyansering, men känns samtidigt apart i jämförelse med det man hör och ser av Trump i dag.

Mindre lyckat är att Abbasi i sin monsterskildring av Trump i förbifarten gjort en snyfthistoria om den så småningom sjuka och utstötta Cohn. Greppet är bisarrt med tanke på hur många människor han orsakade stor skada.

Om "The Apprentice" inte varit så akut aktuell hade man kunnat se den som en välgjord men hyfsat traditionell biopic om en maktens man, men 2024 är det ett modigt på gränsen till spritt språngande tilltag – och alldeles självklart är det en film för de redan frälsta.



Visas på bio.

expand-left helskärm ”Civil war”

