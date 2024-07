”Civil war” – en obehaglig framtidsvision av ett USA i inbördeskrig

Publicerad 2024-04-16

Civil war

Regi Alex Garland, med Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jesse Plemons.

En actionfilm där det råder inbördeskrig i dagens USA.

Alex Garlands ”Civil war” kan ses som en obehaglig, men spännande, föraning om vad som kan hända om demokratin brakar samman, om stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 går några steg längre.

THRILLER. Filmen gick rakt upp till förstaplatsen på USA:s biotopp och film- och andra skribenter ”over there” har sedan dess tävlat om uppmärksamhet genom för- och emot-krönikor. Somliga tycker till och med det är oansvarigt att släppa denna handgranat till film ett år när USA ska välja ny president och det lär bli ett fasansfullt liv oavsett om Joe Biden eller Donald Trump står som segrare.

Regissören Alex Garland förklarar inte hur eller varför USA har hamnat i ett andra inbördeskrig. Det första utkämpades mellan nord- och sydstaterna 1861–1865 och handlade om man skulle avskaffa slaveriet eller inte.

I filmens nutid är militära trupper från Western Forces, från delstaterna Texas och Kalifornien, på väg mot Vita huset för att störta den maktgalna presidenten (Nick Offerman). Både de och motståndarna beter sig ungefär som om de galningar som stormade kongressbyggnaden Kapitolium den 6 januari 2021 hade bildat arméer.

Hoppet för mänskligheten står hos några journalister som kanske kan väcka folk till sans genom att avslöja hur illa det står till. Berömda krigsfotografen Lee (Kirsten Dunst), hennes alkoholiserade reporter Joel (Wagner Moura), veteranjournalisten Sammy (Stephen McKinley Henderson) som vägrar gå i pension och unga rookie-fotografen Jessie (Cailee Spaeny) som mest får följa med för att Joel vill ha sex med henne.

De är på väg i en bil från New York till Washington, för att försöka få en intervju med presidenten.

Det är militärer överallt, övergivna stadskärnor, kraschade helikoptrar, motorvägar fyllda av bilvrak, massgravar, bensinstationer som tagits över av skjutglada och pengakåta rednecks, flygplansattacker över Washington, you name it. Bilfärden blir dramatisk. Längs vägen stöter gänget på såväl ”vanligt folk” som bara försöker hålla sig undan inbördeskriget, som ett fascistiskt vit makt-gäng ledda av en djupt obehagligt galen Jesse Plemons.

Slutet är chockerande.

Scenografi, actionscener, skådespelarna… det är toppklass. När man ser filmen, känns det som att vara mitt inne i detta kaos.

Eftersmaken?

En saknad av politisk analys. Och känslan av att är-det-så-här-det-kan-sluta, när dåren Trump manar på sina mest fanatiska beundrare, oavsett vinst eller förlust i presidentvalet?

Filmen visas på bio.

